²ÏÌîÂÀÏº»á¤¬»Ù»ý½¸¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¡µÆ´ÖÀéÇµ»á¤¬»ØÅ¦¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¹â»Ô»áÉâ¾å¡¡
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤ÏÊÛ¸î»Î¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ»á¤¬£²£µÆü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬¾Ò²ð¤·¤¿£Á£Î£Î¤ÎºÇ¿·À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÁíºÛ¤ËÃ¯¤¬¤è¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢ÀÐÇËÌÐ»á¤¬£³£²¡ó¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬£²£°¡ó¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬£±£¹¡ó¤È¤¤¤¦¾ðÀª¡£¹â»Ô»á¤¬Éâ¾å¡¢¾®Àô»á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢²ÏÌî»á¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¾å°Ì£²¿ÍÁè¤¤¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µÆ´Ö»á¤Ï¡Ö£³Ç¯Á°¤Î£²£°£²£±Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¤¬´ßÅÄ¤µ¤ó¤È²ÏÌî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï²ÏÌî¤µ¤ó¤¬Á´Á³¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£³Ç¯´Ö¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»þ¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î±Æ¶Á¡¢Æ³Æþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¢¡¢Âç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ´ÅöÁê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥ÉÆ³Æþ¤¬»Ù»ý³ÈÂç¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¸¶°ø¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£