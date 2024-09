◆読者が「最もハマっているK-POP曲」<2024年夏>

【モデルプレス=2024/09/25】女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、“今最もハマっているK-POP曲”を決めるべく読者アンケートを実施。モデルプレス読者が選ぶ2024年夏にハマったK-POPソングトップ10を発表する。【モデルプレス国民的推しランキング】1位:LE SSERAFIM「CRAZY」2位:IVE「CRUSH」3位:&TEAM「青嵐(Aoarashi)」4位:TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」5位:aespa「Supernova」6位:ZEROBASEONE「GOOD SO BAD」7位:BABYMONSTER「FOREVER」8位:(G)I-DLE「Klaxon」9位:MADEIN「UNO」10位:RIIZE「Same Key」

◆1位:LE SSERAFIM「CRAZY」

◆2位:IVE「CRUSH」

◆3位:&TEAM「青嵐(Aoarashi)」

◆4位:TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」

◆5位:aespa「Supernova」

◆6位:ZEROBASEONE「GOOD SO BAD」

◆7位:BABYMONSTER「FOREVER」

◆8位:(G)I-DLE「Klaxon」

◆9位:MADEIN「UNO」

◆10位:RIIZE「Same Key」

調査期間:9月9日〜9月14日性別比:女性93.1%、男性1.9%、回答なし4.9%年代内訳:10代15.7%、20代11.8%、30代15.9%、40代25.5%、50代25.3%、60代以上5.8%1位に輝いたのは、5人組ガールグループ・LE SSERAFIM(ルセラフィム)の4th Mini Album「CRAZY」(8月30日リリース)のタイトル曲「CRAZY」。EDMベースのハウスジャンルで、洗練されたビートと繰り返される歌詞「Da da da da da」が強い中毒性を持つ。ミュージックビデオは、曲名にふさわしいクレイジーさを表現したユニークな演出が話題に。さらに、しゃがんだ状態で足を蹴り出しながら前進する“ダックウォーク”や、床に倒れこんで足を上げる“ディップ”など様々なヴォーギングの要素に挑戦した振付で彼女たちの新たな姿が垣間見える。<読者コメント>・「耳に残る中毒性があるメロディが印象的です。ヴォーギングに圧倒された」・「一度聴いたら頭から離れない中毒性がハマる」・「キャッチーなスルメ曲!鬼リピしてます」6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)の日本2nd EP「ALIVE」(8月28日リリース)よりタイトル曲「CRUSH」が2位にランクイン。恋のときめきを詰め込んだ同曲は、明るく胸躍るポップソングとなっている。爽やかで夏にもぴったりの曲調ながら、IVEらしい華やかで上品な雰囲気も残された夏曲に多くの支持が集まった。<読者コメント>・「IVEの雰囲気に合ってて最高に可愛い」・「夏らしくて爽やかだけど上品さもある曲調が良い」・「神曲。MVも可愛いで溢れてる」グローバルグループ・&TEAM(エンティーム)の2nd SINGLE「青嵐(Aoarashi)」(8月7日リリース)は、1st SINGLE「五月雨(Samidare)」(5月8日リリース)に続いて表現する春夏秋冬を通じて結束する少年たちの物語の第2章。青春を感じさせるようなエモーショナルなポップロックで、清涼感のあるメロディとパワービートが印象的だ。前向きな歌詞に勇気づけられる人も多く、熱いコメントが多数集まり3位にランクインした。<読者コメント>・「夏らしい爽やかな歌詞と真夏の暑さと青春の熱さを表現したような疾走感あるサビのメロディが最高に気に入ってます」・「爽やかな歌声とメロディ。どんな困難も君となら乗り越えていけるという熱い想いと決心が込められた歌詞。どちらも素晴らしい、勇気のもらえる曲です」・「すごく爽やかでどこか懐かしいような…青春時代を思い出さしてくれる曲だから」4位は、5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー)の日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」(7月3日リリース)のタイトル曲「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」。イントロのピアノの甘美な旋律が印象的なミドルテンポのバラード。彼らの切なく甘く美しい歌声が際立つ楽曲に仕上がっている。<読者コメント>・「歌詞がとても良い。心に響きます」・「TXTにしか出せない世界観が最高」・「優しく包みこんでくれるような歌声と儚さのある雰囲気が大好き」そして5位は、4人組ガールズグループ・aespa(エスパ)の1stアルバム「Armageddon」(5月27日リリース)より、先行シングルとして配信された「Supernova」。重みのあるキックとベースのミニマルなサウンドが印象的なダンスチューンだ。7月にはファン待望の日本デビューを果たし、日本アリーナツアー「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : Parallel Line - in JAPAN」と追加公演「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-」を成功に終え、確かな人気を証明している。<読者コメント>・「aespaだけができるコンセプトで魅力全開」・「最高にかっこいい」・「今年を代表する1曲」<読者コメント>・「聴けば聴くほど好きになる」・「リズム感が良い」・「聴いてると元気が出る」<読者コメント>・「スタイリッシュでかっこいい」・「エンディングの高音パートに鳥肌立った」・「中毒性がある」<読者コメント>・「どこか懐かしさを感じさせる曲調や世界観にハマった」・「MVがまるでミュージカルみたいで観てるだけでワクワクする」・「夏らしい爽快感と中毒性のあるビートが良い」<読者コメント>・「どこか儚い雰囲気とアップテンポな曲調の組み合わせがとても最高です」・「デビューしたばかりの期待の新人です!曲がオシャレ」・「爽快感が良くてリピしてます」<読者コメント>・「サビの歌詞が好き」・「ドラマ『顔に泥を塗る』の主題歌で知ってRIIZEにもハマりました」・「ドラマにもよく合っていて歌声が綺麗」SNSの総フォロワー数340万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「2024年上半期の顔」や毎年恒例「私服がオシャレな男性芸能人TOP20」、「筋肉イケメンランキングTOP20」などがある。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】