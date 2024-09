スタイリッシュな星空デザイン！シュシュ 結婚式ムービーテンプレート「ポラリス」

シュシュは、スタイリッシュな星空デザインの結婚式ムービーテンプレート「ポラリス」を2024年9月24日より販売中です。

シュシュ「ポラリス」

サービス名:結婚式ムービーテンプレート「ポラリス」

提供開始日:2024年9月24日

料金 :税込6,600円

【背景】

結婚式場でより一層特別な空間を創出するために、ムービーは欠かせないアイテムです。

株式会社シュシュは、トレンドの星空デザインを取り入れた新しいムービーテンプレート「ポラリス」を提供することで、手軽に洗練されたムービーを制作できるサービスを開始しました。

“北極星”を意味する「ポラリス」は、カップルの新たな旅の始まりの導きであり、結婚式という一生の思い出に美しい輝きを加えます。

【特徴】

・星空がロマンチックなムードを演出

深いネイビーカラーにゴールドの装飾が施された星空デザインが、大切な日に上品かつロマンチックな雰囲気を醸し出します。

・選べる2種類のムービー

オープニングムービーとプロフィールムービーの2つから選べるため、シーンに合わせた最適なムービーを利用できます。

・高いカスタマイズ性

写真枚数やBGM選択、お子様の名前の追加など、利用者のニーズに応じた自由な編集が可能です。

