【ルック】プラダが2025年春夏レディスコレクションをミラノで発表

プラダは、2024年9月19日(現地時間)に2025年春夏レディスコレクションをミラノで発表しました。Courtesy of PRADA「INFINITE PRESENT」私たちは、次から次へとコンテンツが押し寄せる、情報の海を泳がざるを得ない時代に生きています。私たちが目にしている、インターネットがもたらす果てしなく続くパノラマは、アルゴリズムによってコントロールされています。アルゴリズムは、連続的な指示からなる有限のプログラムであり、この根本的に非論理的な世の中において、論理によって決定可能な範囲を限定するのです。この説明が、私たちの認識の構造だとするならば、これに対し、人間性を形作るものは意外性、そして独創性のない予想可能なものを拒否する姿勢だと言えます。この2つの全く異なる観点の間で会話はスタートし、人々の参加を呼び掛けます。

Courtesy of PRADA同時進行する複数の現実は、一人一人に対して贈られるメッセージです。すべてのルックに、それぞれの現在が反映されています。プラダには複数の側面があります。それぞれの時代を代表する要素を共存させることによって、それが起こった実際の時間的順序に反する、矛盾に満ちた多様な視点を提示しているのです。スーパーヒーローという考えは、個々そして彼らの行動、変身手段としての創造性が持つ力の重要性の描写となります。Courtesy of PRADA無限の選択肢は、無限のチャンスを生みます。チャンスは、自由意志の表現として提示されます。それは、人の介入、発明、後戻りのできない選択があって初めて可能になる、予期せぬ何かのことです。人々を称え、プラダを見つめ直すことで、多種多様な現在を提案します。Courtesy of PRADA