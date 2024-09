【USJ:「NO LIMIT! カウントダウン 2025」】12月31日 開催予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、スペシャル・イベント「NO LIMIT! カウントダウン 2025」を12月31日に開催する。

「NO LIMIT! カウントダウン 2025」では年越しの瞬間に約4,000発の超豪華花火が打ち上がる「カウントダウン・モーメント」や、今年のパークを彩った“超熱狂”エンターテイメントが集結した一夜限りの「スペシャル・ステージ」が開催。

そして、専用の入場チケット「パーティ・パス」で大晦日から元旦の夜まで最大26時間、パークの大人気ライドやショーを体験できる「アトラクション乗り放題」を実施する。「パーティ・パス」は10月1日より順次販売予定。

さらにプライベート・ガイド付きツアー「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」に4名1組限定(985,000円税込)の“超豪華VIP ツアー”「NO LIMIT! カウントダウン 2025 ~最上級ラグジュアリープラン~」が新たに登場する。

カウントダウン・モーメント

開催場所:グラマシーパーク、ラグーン

開催時間:2024年12月31日23時50分~2025年1月1日0時5分

一夜限りの特別バージョン「スペシャル・ステージ」

開催場所:グラマシーパーク

開催時間:2024年12月31日19時10分~2025年1月1日0時15分

最大26時間の「アトラクション乗り放題」

対象日時:2024年12月31日19時~2025年1月1日21時まで

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の「マリオカート ~クッパの挑戦状~」をはじめ、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」の「ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー」、アニメ「鬼滅の刃」の世界を全身で体感できる「鬼滅の刃 XRライド ~刀鍛冶の里を疾走せよ~」(期間限定ライド)、今年新登場の大迫力の“新次元劇場(ネオディメンション・シアター)”「名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~」、360度振り回されるジュラシック・パークのフライング・コースター「ザ・フライング・ダイナソー」などが楽しめる。

なお、スーパー・ニンテンドー・ワールドはメンテナンスのため一時クローズする。メンテナンス中、アトラクションは利用できない。スーパー・ニンテンドー・ワールドにはエリア入場整理券が必要となる。エリア入場整理券もしくは抽選券の発券は、2024年12月31日19時~2025年1月1日21時の間で1回のみの発券となる。

超豪華VIP ツアー

10月1日よりユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトにて販売予定。

「NO LIMIT! カウントダウン 2025」入場チケット「パーティ・パス」

「NO LIMIT! カウントダウン2025」の入場チケット「パーティ・パス」は、各所で抽選販売、先行販売を実施。一般販売は11月14日より開始を予定。

