[9.25 天皇杯準々決勝](ニッパツ)

※18:30開始

主審:小屋幸栄

副審:五十嵐泰之、武田光晴

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 21 飯倉大樹

DF 13 小池龍太

DF 15 上島拓巳

DF 16 加藤蓮

DF 39 渡邊泰基

MF 9 西村拓真

MF 28 山根陸

MF 45 ジャン・クルード

FW 7 エウベル

FW 10 アンデルソン・ロペス

FW 17 井上健太

控え

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 24 加藤聖

MF 47 山村和也

MF 8 喜田拓也

FW 11 ヤン・マテウス

FW 14 植中朝日

FW 18 水沼宏太

監督

ジョン・ハッチンソン

[レノファ山口FC]

先発

GK 1 チェ・ヒョンチャン

DF 6 キム・ボムヨン

DF 13 板倉洸

DF 14 沼田圭悟

DF 40 平瀬大

MF 4 サーラット・ユーイェン

MF 8 佐藤謙介

MF 11 田中稔也

MF 16 吉岡雅和

FW 30 奥山洋平

FW 38 末永透瑛

控え

GK 26 田口潤人

DF 2 高橋秀典

MF 10 池上丈二

MF 33 山瀬功治

MF 37 田邉光平

FW 17 石川啓人

FW 55 五十嵐太陽

監督

志垣良