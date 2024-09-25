横浜FMvs山口 スタメン発表
[9.25 天皇杯準々決勝](ニッパツ)
※18:30開始
主審:小屋幸栄
副審:五十嵐泰之、武田光晴
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 13 小池龍太
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 39 渡邊泰基
MF 9 西村拓真
MF 28 山根陸
MF 45 ジャン・クルード
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 17 井上健太
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 24 加藤聖
MF 47 山村和也
MF 8 喜田拓也
FW 11 ヤン・マテウス
FW 14 植中朝日
FW 18 水沼宏太
監督
ジョン・ハッチンソン
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 チェ・ヒョンチャン
DF 6 キム・ボムヨン
DF 13 板倉洸
DF 14 沼田圭悟
DF 40 平瀬大
MF 4 サーラット・ユーイェン
MF 8 佐藤謙介
MF 11 田中稔也
MF 16 吉岡雅和
FW 30 奥山洋平
FW 38 末永透瑛
控え
GK 26 田口潤人
DF 2 高橋秀典
MF 10 池上丈二
MF 33 山瀬功治
MF 37 田邉光平
FW 17 石川啓人
FW 55 五十嵐太陽
監督
志垣良
※18:30開始
主審:小屋幸栄
副審:五十嵐泰之、武田光晴
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 13 小池龍太
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 39 渡邊泰基
MF 9 西村拓真
MF 28 山根陸
MF 45 ジャン・クルード
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 17 井上健太
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 24 加藤聖
MF 8 喜田拓也
FW 11 ヤン・マテウス
FW 14 植中朝日
FW 18 水沼宏太
監督
ジョン・ハッチンソン
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 チェ・ヒョンチャン
DF 6 キム・ボムヨン
DF 13 板倉洸
DF 14 沼田圭悟
DF 40 平瀬大
MF 4 サーラット・ユーイェン
MF 8 佐藤謙介
MF 11 田中稔也
MF 16 吉岡雅和
FW 30 奥山洋平
FW 38 末永透瑛
控え
GK 26 田口潤人
DF 2 高橋秀典
MF 10 池上丈二
MF 33 山瀬功治
MF 37 田邉光平
FW 17 石川啓人
FW 55 五十嵐太陽
監督
志垣良