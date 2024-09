ロコご用達の「アロハ・スイートレメディーズ&ジュースカンパニー」は、ハワイのママ2人がスタートした自然派のジュース屋さん。栄養コーチとしてコールドプレスジュースを作っていたジャッキーさん、持病のある息子さんのために抗炎症・抗酸化作用を持つといわれるエルダーベリーシロップを作っていたヒラリーさんがコロナ渦を機に起業、ファーマーズマーケットで一躍人気となり、2023年9月に実店舗となるカイルア店をオープンしました。

お店のロケーションは、ホールフーズマーケット・カイルアから歩いて5分ほどのオネアワ通り沿い。カイルア散策中にふらっと立ち寄ることができて便利ですよね。コンパクトながらもスタイリッシュな店内の左側にはオーダーカウンター、右側にはジュースなどが入った冷蔵庫、そしてその奥にはキッチンが続きます。

「アロハ・スイートレメディーズ&ジュースカンパニー」で販売しているコールドプレスジュースはすべて、毎朝このキッチンで作られています。ちなみにコールドプレスジュースとは、素材に熱を加えず生のまま搾るジュースのこと。酵素やビタミンなどの栄養素が失われることなく、そのまま摂取できるのが大きなメリットなのです。

「アロハ・スイートレメディーズ&ジュースカンパニー」のこだわりは、なんといっても食材!野菜や果物(パイナップルを除く)はもちろん、フルーツボウルのトッピングにもオーガニック製品が使われているんです。また、できるかぎりローカル産の食材を取り入れているのも大きな魅力です。



カラフルでキュートなコールドプレスジュース

「ゴールデン・イミュニティ」$12.75(14オンス)

一番人気のジュースは、ハワイアンパイナップル、レモン、オレンジ、ローカル産のターメリックとジンジャーをブレンドした「ゴールデン・イミュニティ」。普段の食事をコールドプレスジュースに置き換え、消化器官を休めるファスティング方法のひとつである「ジュースクレンズ」にも使われています。

「ビーチ・プリーズ」$12.75(14オンス)

キャップを開けた瞬間に甘い香りがただよってくる「ビーチ・プリーズ」は、自然な甘さの中にグレープフルーツの酸味が利いていて、すっきりとしたのど越しが特徴。果物を丸かじりしたようなみずみずしさで、フルーツ好きさんにおすすめしたいジュースです。

「デイリードース・オブ・グリーン」$12.75(14オンス)

市販のグリーン系ジュースとは一味も二味も違う「デイリードース・オブ・グリーン」は、ローカル産ジンジャーのピリピリ感がクセになるジュース。濃い緑色の見た目に反して、野菜の青臭さや苦みはほとんどなし。新鮮な手作りコールドプレスジュースならではの口当たりとおいしさを楽しめます。

「パープル・フュージョン」$12.75(14オンス)

リンゴジュースをベースにした、さらさら系の「パープル・フュージョン」は、さっぱりしていながらもニンジンやセロリなどのテイストもあり、飲みやすい野菜ジュースといった感じ。フルーツの甘みは控えめかつ自然で、最近野菜が摂れていないなぁというときに飲みたいジュースです。ビーツのピンクとスピルリナのブルーを合わせた紫色がかわいいですよね!

コールドプレスジュースはそのほか、リンゴ、ビーツ、ニンジンなどを使った「スイートルーツ(赤)」、オレンジ、リンゴ、ニンジン入りの「リキッドサンシャイン(オレンジ)」、ローカル産の小麦若葉、リンゴ、パイナップルをブレンドした「ジョリーランチャー(緑)」、スピルリナ、赤&青リンゴ、セロリ入りの「マジックマーメイド(青)」、そして週替わりのフレーバーと事前オーダー必須のセロリジュースがあります。

「ロゴ入り保冷バッグ」$20

店内ではジュース用のロゴ入り保冷バッグも販売しているので、ビーチやピクニックに冷たいヘルシードリンクを持っていきたいという方はぜひ!また、コールドプレスジュースは公式サイト(https://www.alohasweetremedies.com/)のオンラインショップで注文すると、自動的に10%オフになっておトクです。ジュースはカイルアの店舗、カカアコファーマーズマーケット(土曜)、カイルアファーマーズマーケット(日曜)の3カ所でピックアップすることができますよ。時間帯などの詳細は公式サイトをご確認ください。



栄養たっぷりのフルーツボウルでヘルシーにお腹を満たそう

コールドプレスジュースのほかに、写真映えすること間違いなしのフルーツボウルも人気の「アロハ・スイートレメディーズ&ジュースカンパニー」 。こちらはスプーンでいただくボウルスタイルと、食べ歩きにぴったりなスムージースタイルのどちらかを選ぶことができます。

「リバイタライズミー・ボウル」$11.95

「元気を回復させる」という意味を持つ「Revitalize Me」は、 バナナ、ピタヤ、ストロベリー、カシューナッツミルクのブレンドに、カカオニブ、ゴジベリー、ヘンプシード、パンプキンシード、ココナッツフレークをトッピングし、ピーナッツバターをたっぷりかけたボウル。クリーミーでなめらかな口当たりと、トッピングのカリカリ感のコントラストが楽しい! ボリューム満点だけど、重くないのでペロっといけちゃいます。

「エナジャイズミー・ボウル」$12.95

バナナ、バニラ、デイツ、ブルーマジック(スピルリナ)、カシューナッツミルクのブレンドに、カカオニブ、ゴジベリー、ヘンプシード、パンプキンシード、ココナッツフレーク、アーモンドバターをトッピングした「Energize Me」は「活力を与える」という意味合い。その名にふさわしく、鮮やかなブルーとやさしいバニラの風味がエネルギーをチャージしてくれます。ちなみに、トッピング類は、苦手なものを抜くこともできるので、希望があればリクエストしてくださいね。

“Be mindful of what you take into your body(体に取り入れるものに気を配ろう)”をモットーに、ローカル産のオーガニック食材にこだわったジュースやボウルを提供する「アロハ・スイートレメディーズ&ジュースカンパニー」。近い将来、ワイキキへの進出も視野に入れているとのことで、今後も目を離せません!



■アロハ・スイートレメディーズ&ジュースカンパニー

住所: 22 Oneawa Street, Kailua

TEL:なし

営業時間:9〜13時

定休日:日曜



TEXT:​​るるぶ情報版(海外) 編集部​

​​PHOTO:Taku Miyazawa​



​​●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。​

​​●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。​