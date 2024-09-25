「TOPIX先物」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万9515枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日のTOPIX先物期近（2024年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9515枚だった。
◯2024年12月限（特別清算日：12月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19515( 19151)
ソシエテジェネラル証券 12732( 11768)
バークレイズ証券 4917( 4917)
JPモルガン証券 8794( 3554)
モルガンMUFG証券 3767( 3543)
サスケハナ・ホンコン 2712( 2712)
ゴールドマン証券 4447( 2515)
ビーオブエー証券 2487( 2487)
BNPパリバ証券 1839( 1839)
野村証券 2241( 1285)
大和証券 1173( 731)
みずほ証券 2414( 514)
シティグループ証券 5018( 474)
ドイツ証券 432( 432)
SBI証券 1038( 336)
UBS証券 255( 255)
日産証券 189( 189)
広田証券 158( 158)
SMBC日興証券 406( 124)
auカブコム証券 124( 106)
◯2025年3月限（特別清算日：3月14日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース