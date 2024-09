【なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ】

HORIは、Nintendo Switch用ヘッドセット「なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ」を12月に発売する。価格は5,980円。

本製品は「ポケットモンスター」シリーズに登場するピカチュウの耳と色を模したヘッドセット。3.5mm4極ジャックを使用し、ヘッドクッションは蒸れにくいメッシュ素材。イヤーカップ部にマイクのオン/オフや音量調節操作を集約し、マイクは単一指向性で好きな位置に調整できるフレキシブルアームを使用している。

スピーカーのドライバー径は40mmで、ケーブル長は1.5m。重量はケーブル含め約285gとなっている。

本品をご使用になる際は、Nintendo Switch本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

本品はワイヤレスヘッドセットではありません。

写真およびイラストと本品は多少異なる場合があります。

記載されている機能以外は搭載しておりません。

内容欄に記載されているもの以外は含まれておりません。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。 ((C) Nintendo

(C)Pokémon.

(C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C) HORI CO., LTD.