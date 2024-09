【アーケードアーカイブス ブラストオフ】9月26日 発売予定価格: PS4版 837円 Nintendo Switch版 838円 プレイ人数:1~2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用シューティング「アーケードアーカイブス ブラストオフ」の配信を9月26日に開始する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

「ブラストオフ」は1989年にナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)から発売されたシューティングゲーム。セレクト可能な4種類の装備を駆使して、復活した「ネオ ボスコニアン」を倒していく。本作ではショットの長押しで、貫通弾を発射することができる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中!

公式番組「アーケードアーカイバー」が、YouTubeライブとニコニコ生放送にて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、たくさんのコンテンツが用意された生番組となっている。9月26日19時からは「ブラストオフ特集」が配信される。番組には、開発の竹矢吉孝氏と富樫則彦氏、そしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。

□YouTubeハムスターのチャンネルのページ

BLAST OFF & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.