µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼½¢Ç¤¤Ë¡Ö»ä¤ÇÌ³¤Þ¤ë¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÆÃÏÑÛ»Ò¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº× ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡×¤Ë¡¢Âç¶åÌÀ»Ò´ÆÆÄ¡¢µÈÅÄÂçÈ¬´ÆÆÄ¡¢ÊÒ»³¿µ»°´ÆÆÄ¡¢Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£µÆÃÏ¤¬¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÆÃÏÑÛ»Ò
¡¡º£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µÆÃÏ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÂçÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÇÌ³¤Þ¤ë¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²èº×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤â¿§¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤´Ë«Èþ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÆÃÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è¤È¤Ï²¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö5Ê¬¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤ò½Ð¤ëº¢¤Ë¤Ï¡ØÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÇÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸´î¤Ó¤È¤«ÄË¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï±Ç²è¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊÖ¤»¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢10·î28Æü¡Á11·î6Æü¤ËÅìµþ¤ÎÆüÈæÃ«¡¦Í³ÚÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦¶äºÂÃÏ¶è¤Ç³«ºÅ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÆÃÏÑÛ»Ò
¡¡º£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µÆÃÏ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÂçÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÇÌ³¤Þ¤ë¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÆÃÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è¤È¤Ï²¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö5Ê¬¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤ò½Ð¤ëº¢¤Ë¤Ï¡ØÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÇÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸´î¤Ó¤È¤«ÄË¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï±Ç²è¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊÖ¤»¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢10·î28Æü¡Á11·î6Æü¤ËÅìµþ¤ÎÆüÈæÃ«¡¦Í³ÚÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦¶äºÂÃÏ¶è¤Ç³«ºÅ¡£