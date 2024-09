二級建築士でタレントの知花くらら(42)が24日、自身のインスタグラムを更新。自宅キッチンを公開した。一昨年12月、「二級建築士の合格発表がありました。結果は…無事に合格」と報告していた知花。今年4月には「自邸リノベーション。あと少し。駆け抜けた塗装の日々。最高に楽しくて大変で濃密な学びの時間でした。ああ感無量」と語り、デザイン性の高い自宅の写真を披露していた。

この日は「大好きになれるキッチンをこうして形にできたことが、今は何より嬉しい」と語り、キッチンの写真を2枚アップ。「4年前、建築を学び始めたのは、40代への準備のつもりだった。『Today is the first day of the rest of your life.』今日という日は、残りの人生の最初の日。そう考えるともっとわくわくできそうな気がするね」と、充実した日々を振り返った。この投稿に「ステキなキッチン 随所にこだわりが見えます!」「お洒落なお店みたいで素敵」「手作りで作ったのは思い出が残って良いですよね」「少しずつ、家を公開されてますがどこを切り取っても素敵ですね」「そう思えると毎日新鮮ですね」などの声が寄せられている。