GLAY・TERUのアーティストブック発売決定！HYDEとの特別対談＆フォトセッションも実現

■函館プライベートスタジオレポートや、TERUが描いたアート作品も掲載!

GLAY・TERUのアーティストブック『TERU/GLAY』が11月8日に発売される。

2024年にメジャーデビュー30周年を迎え、より精力的な活動を続けているGLAY。リットーミュージックではこれまで、『JIRO』(2008年)、『HISASHI』(2014年)、『TAKURO』(2019年)と、GLAYの楽器陣のアーティストブックを刊行。そしてこのたび、ボーカリストTERUの登場となる。

幼少期から現在までを振り返ったロングインタビューのほか、TERUがボーカルレコーディングを行っている函館のプライベートスタジオのレポート、楽器メンバー3人がTERUを語る鼎談、“約束のライブ”であるヴェネツィア公演への想い、GLAYでの自作曲解説、ボーカル論といった音楽面での内容に加えて、近年は現代アート作家としても活動するTERUにスポットを当てたコーナーも収録。TERUが描いたアート作品が10点掲載される。

さらに、GLAYとは同じ1994年メジャーデビューで、バンド/ソロともに大活躍を続けているL’Arc~en~Cielのボーカリスト、HYDEとの特別対談&フォトセッションも実現。普段から交流があるというふたりが、リラックスした雰囲気の中、あらためて語り合う。

書籍情報

2024.11.08 ON SALE

『TERU/GLAY』

【CONTENTS】

・SPECIAL INTERVIEW 生い立ちから現在までの歩み

・LIVE PHOTO HISTORY 貴重な写真で辿るヒストリー

・THE VOCALIST’S HANDS ヴォーカリスト、TERUの手

・LIVE REPORT 2024.06.08 30周年キックオフの誕生日ライヴを振り返る

・STUDIO REPORT GLAYの“歌”が生まれる函館スタジオ

・SPECIAL TALK SESSION TERU×HYDE

・AS AN ARTIST 現代アート作家としてのTERU

・TALK ABOUT TERU G3鼎談-メンバーから見たTERU

・ROAD TO VENEZIA 約束のライヴ、ヴェネツィア公演への思い

・DISCOGRAPHY GLAYのオリジナル・アルバム紹介

・SELF LINER NOTES GLAYでの自作曲を解説

・VOCAL METHOD ヴォーカリストとしてのTERUを分析

リリース情報

2024.10.09 ON SALE

ALBUM『Back To The Pops』



GLAY OFFICIAL SITE

https://www.glay.co.jp/