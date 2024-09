高野洸が、約2年半ぶりとなるオリジナルアルバム『Advance』を12月4日にリリースすることが発表された。アルバムには最新シングル曲・高野洸主演ドラマMBSドラマ特区『過保護な若旦那様の甘やかし婚』エンディング主題歌 「君という奇跡」やドラムとエレクトリックピアノの音色が洗練されたムードを醸しているR&Bダンスチューン「zOne」など既発曲6曲に加えて新録3曲を収録。

『Advance』



2024.12.4(水)On Sale詳細:https://takano-akira.net/contents/853424予約:https://takanoakira.lnk.to/3rdalbum【初回生産限定盤 AL+DVD (スマプラ対応)】品番 : AVZD-63667/B価格 : ¥7,700 (税込) / ¥7,000 (税抜)・スペシャルパッケージ仕様・封入特典 :フォトブックトレーディングカード (初回生産限定盤Aver.3種類中1種ランダム封入)・特典映像 : 3rd ALBUM "Advance" Behind The Scenes【初回生産限定盤 AL+Blu-ray (スマプラ対応)】品番 : AVZD-63668/B価格 : ¥7,700 (税込) / ¥7,000 (税抜)・スペシャルパッケージ仕様・封入特典 :フォトブックトレーディングカード (初回生産限定盤Aver.3種類中1種ランダム封入)・特典映像 : 3rd ALBUM "Advance" Behind The Scenes収録内容CD(AVZD-63667・AVZD-63668共通)・zOne・Stay with me・ex-Doll・Paradise・君という奇跡・UFO・新録曲1・新録曲2・新録曲3映像DISC(AVZD-63667/B・AVZD-63668/B共通)・zOne [Music Video]・ex-Doll [Music Video]・君という奇跡 [Music Video]・新録曲[Music Video]・特典映像 : 3rd ALBUM "Advance" Behind The Scenes【AL+DVD(スマプラ対応)】品番 : AVCD-63669/B価格 : ¥4,180 (税込) / ¥3,800 (税抜)初回封入特典 :トレーディングカード (AL+DVD盤Bver.3種類中1種ランダム封入)収録内容CD(AVZD-63667と共通)DVDzOne [Music Video]ex-Doll [Music Video]君という奇跡 [Music Video]新録曲[Music Video]【AL(スマプラ対応)】品番 : AVCD-63670POS : 498806463670/9価格 : ¥3,190 (税込) / ¥2,900 (税抜)初回封入特典 :トレーディングカード (AL盤Cver.3種類中1種ランダム封入)収録内容CD(AVZD-63667と共通)