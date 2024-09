「憧れの異世界。」を掲げる長崎ハウステンボスにて、毎年恒例のカウントダウンイベント「光の街のカウントダウン2024-2025」を開催!

日本最大8,000発の花火と日本一のイルミネーションで“憧れの年越し”が一度に叶うほか、日本最大の音楽噴水ショーとの共演も実施されます☆

ハウステンボス「光の街のカウントダウン2024-2025」

画像提供:ハウステンボス

開催日:2024年12月31日(火)

カウントダウン1dayパスポート価格:

・大人(18歳以上) 7,700円(税込)

・中人(中学・高校生) 6,700円(税込)

・小人(小学生) 5,100円(税込)

・未就学児(4歳〜小学生未満) 4,000円(税込)

・シニア(65歳以上) 5,700円(税込)

ハウステンボスで毎年恒例のカウントダウンイベントを、2024年は更にスケールアップして開催!

日本一のイルミネーションに特別演出としてサーチライトも登場し、より一層輝くヨーロッパの街並みの中で、年越しまでのカウントダウンが始まり気分は最高潮へ達します。

そして新年を迎える瞬間、音楽とともに噴水が高らかに打ち上げられ、その夜空を日本最大8,000発の花火が埋め尽くし、ハウステンボスの街全体が新年を迎える祝祭感で満たされます。

当日は26時まで営業のため、年越しの余韻に浸りながらアトラクションやお買い物を思う存分楽しめるのもポイント。

今回初登場の観覧席は、色鮮やかな「ウォーターマジック」越しに見える花火を存分に楽しめます。

日本最大の花火×日本一の輝きを誇るヨーロッパの街並み

画像提供:ハウステンボス

日本最大8,000発の花火が打ち上がり、日本一のイルミネーションが煌めく本物のヨーロッパの街並みには、カウントダウンに合わせてムービングライトの演出が登場。

ゲスト全員が一体になれるカウントダウンの瞬間を盛り上げます。

今までに体験したことがないような絶景が広がる、カウントダウン花火です。

2024年は日本最大の音楽噴水ショーとのコラボで更なる特別体験ができるスポットも登場する「ウォーターマジック」

画像提供:ハウステンボス

日本最大の音楽噴水ショー「ウォーターマジック」を楽しめるウォーターガーデン会場の一部と、大迫力の花火を間近に楽しめるマリンフロント会場の2箇所の会場で、美しく打ち上がる花火が観賞できます。

高く打ち上がる噴水は圧巻の一言につきる壮大な情景。

1年に一度の特別な花火が、好きな楽しみ方で堪能できます。

「ウォーターマジック」特別席チケット情報

ウォーターガーデン会場のイメージ

画像提供:ハウステンボス

内容・価格:

ウォーターガーデン会場・ソファ(4名まで) ※1名1ドリンク付き 16,000円(税込)・ペアシート(2名まで) ※1名1ドリンク付き 8,000円(税込)・デッキ席 3,500円(税込)マリンフロント会場・VIP席 20,000円(税込)・エキサイティング席 5,000円(税込)・カメラ席 5,000円(税込)・S席 3,500円(税込)・アリーナ席 2,500円(税込)・A席 2,000円(税込)

「ウォーターマジック」を存分に楽しむことができる特別席も販売。

美しく打ち上がる花火が、ウォーターガーデン会場の一部とマリンフロント会場にて観賞できます。

画像提供:ハウステンボス

また、高く打ち上がる花火は場内各所にて観覧可能。

ヨーロッパの街並みとともに、特別なカウントダウンを過ごすことができます。

圧倒的なスケールで繰り広げる、一年の締めくくりにふさわしいカウントダウンイベント。

ハウステンボスにて2024年12月31日より開催される「光の街のカウントダウン2024-2025」の紹介でした☆

おばけミッフィーとのグリーティングやパレードも!ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」 おばけミッフィーとのグリーティングやパレードも!ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」 続きを見る

本場ヨーロッパのクリスマスを体験!ハウステンボス「European Holy Christmas」 本場ヨーロッパのクリスマスを体験!ハウステンボス「European Holy Christmas」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 8,000発の花火やイルミネーション、音楽噴水ショーとの共演!ハウステンボス「光の街のカウントダウン2024-2025」 appeared first on Dtimes.