あなたの街に「ファンタジースプリングス」の魅力をお届け!

移動展示会「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスフィール・ザ・ファンタジー」の開催が決定☆

移動展示会「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスフィール・ザ・ファンタジー」

2024年6月6日(木)にグランドオープンを迎えた東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」

その移動展示会「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスフィール・ザ・ファンタジー」が2024年10月5日(土)より開催!

宮城県仙台市を皮切りに、ファンタジースプリングスの魅力を、各地の皆さんにお届けしていく展示会です。

この「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスフィール・ザ・ファンタジー」は、ファンタジースプリングスの概要や各アトラクションの魅力を知ることができるコンテンツ、ファンタジースプリングスで実際に目にする様々なキャラクターをかたどった岩の模型、ゲストをお迎えするキャストが着用しているコスチューム等を展示。

ファンタジースプリングスの魅力を知ることができる内容となっています。

また、ミッキーマウス・ミニーマウスのパネルと写真が撮れるフォトスポットも登場します。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングス フィール・ザ・ファンタジー」実施都市

実施都市実施日時実施場所宮城県仙台市2024年10月5日(土)〜11日(金)10:00~20:00JR仙台イーストゲートビルダテリウム愛知県名古屋市2024年10月19日(土)〜25日(金)10:00~20:00KITTE名古屋イベントスペース大阪府吹田市2025年1月2日(土)〜8日(金)10:00~20:00ららぽーとEXPOCITY1階光の広場

(2024年9月25日現在)

悪天候やその他の理由により中止、一部内容変更の可能性があります。

展示に関する詳細、その他の実施都市につきましては、決定次第、順次お知らせします。

「ファンタジースプリングス」の魅力を感じられる展示会!

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスフィール・ザ・ファンタジー」の紹介でした☆

