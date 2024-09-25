LE SSERAFIM、4thミニアルバム「CRAZY」が「Billboard 200」に3週連続チャートイン！
24日（以下、現地時間）、米国音楽専門メディアBillboardが発表した最新チャート（9月28日付）によると、LE SSERAFIMの4thミニアルバム「CRAZY」がメインアルバムチャート「Billboard 200」で127位にランクインし、3週連続チャートインした。
4thミニアルバム「CRAZY」は、「Billboard 200」のみならず、「Top Album Sales」と「Top Current Album Sales」13位、「World Albums」4位など、主要アルバムチャートで上位圏に名を連ねた。
LE SSERAFIMは、3週連続でアルバムチャートにおいて好成績を残し、根強いグローバル人気を証明した。彼女たちは、グローバルソングチャートでも人気の高さを見せている。タイトル曲「CRAZY」は、「Billboard Global 200」と「Billboard Global Excl. US」でそれぞれ32位、22位にランクインし、「World Digital Song Sales」では先週に続き2位を維持した。
さらに、音源とアルバム、ラジオ再生数などを総合して順位を付ける「Artist 100」で53位にチャートインするなど、ロングランヒットの人気を証明した。
LE SSERAFIMは、4thミニアルバム「CRAZY」でグローバル音楽市場の中心である米国で“キャリアハイ”を達成した。タイトル曲「CRAZY」は、米Billboardのメインソングチャート「Hot 100」に76位（9月14日付）、88位（9月21日付）で2週連続チャートイン。
K-POPの歴史上、「Hot 100」に2週連続チャートインを果たしたグループは、LE SSERAFIMを含めて5組だけだ。「CRAZY」は、米Billboardと共に世界2大ポップチャートに挙げられる英国オフィシャルシングルチャートに2週連続チャートインし、LE SSERAFIMのグローバル音楽市場で拡大する影響力と成長の勢いを印象付けた。
4thミニアルバム「CRAZY」は、「Billboard 200」のみならず、「Top Album Sales」と「Top Current Album Sales」13位、「World Albums」4位など、主要アルバムチャートで上位圏に名を連ねた。
さらに、音源とアルバム、ラジオ再生数などを総合して順位を付ける「Artist 100」で53位にチャートインするなど、ロングランヒットの人気を証明した。
LE SSERAFIMは、4thミニアルバム「CRAZY」でグローバル音楽市場の中心である米国で“キャリアハイ”を達成した。タイトル曲「CRAZY」は、米Billboardのメインソングチャート「Hot 100」に76位（9月14日付）、88位（9月21日付）で2週連続チャートイン。
K-POPの歴史上、「Hot 100」に2週連続チャートインを果たしたグループは、LE SSERAFIMを含めて5組だけだ。「CRAZY」は、米Billboardと共に世界2大ポップチャートに挙げられる英国オフィシャルシングルチャートに2週連続チャートインし、LE SSERAFIMのグローバル音楽市場で拡大する影響力と成長の勢いを印象付けた。