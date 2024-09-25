

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43390.90 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42408.93 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41604.47 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41041.78 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40291.77 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39818.05 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39674.63 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39348.35 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38404.92 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38307.48 26週移動平均線

38279.91 75日移動平均線

38031.62 13週移動平均線



37870.26 ★日経平均株価25日終値



37666.46 200日移動平均線

37461.50 25日移動平均線

37212.25 6日移動平均線

37164.26 均衡表基準線(日足)

37142.11 均衡表雲上限(週足)

36940.33 ボリンジャー:-1σ(26週)

36840.29 均衡表転換線(日足)

36833.27 新値三本足陰転値

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36518.07 ボリンジャー:-1σ(25日)

36245.19 ボリンジャー:-1σ(13週)

35950.94 均衡表雲下限(日足)

35574.65 ボリンジャー:-2σ(25日)

35573.17 ボリンジャー:-2σ(26週)

35172.25 均衡表転換線(週足)

34631.22 ボリンジャー:-3σ(25日)

34458.76 ボリンジャー:-2σ(13週)

34342.47 均衡表雲下限(週足)

34206.02 ボリンジャー:-3σ(26週)

32672.34 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 85.74(前日87.86)

ST.Slow(9日) 85.20(前日76.12)



ST.Fast(13週) 55.33(前日55.54)

ST.Slow(13週) 53.32(前日53.39)



［2024年9月25日］



株探ニュース

