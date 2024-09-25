　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43390.90　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42408.93　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41604.47　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41041.78　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40291.77　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39818.05　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39674.63　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39348.35　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38404.92　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38307.48　　26週移動平均線
38279.91　　75日移動平均線
38031.62　　13週移動平均線

37870.26　　★日経平均株価25日終値

37666.46　　200日移動平均線
37461.50　　25日移動平均線
37212.25　　6日移動平均線
37164.26　　均衡表基準線(日足)
37142.11　　均衡表雲上限(週足)
36940.33　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36840.29　　均衡表転換線(日足)
36833.27 　　新値三本足陰転値
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36518.07　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36245.19　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35950.94　　均衡表雲下限(日足)
35574.65　　ボリンジャー:-2σ(25日)
35573.17　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35172.25　　均衡表転換線(週足)
34631.22　　ボリンジャー:-3σ(25日)
34458.76　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34342.47　　均衡表雲下限(週足)
34206.02　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32672.34　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　85.74(前日87.86)
ST.Slow(9日)　　85.20(前日76.12)

ST.Fast(13週)　 55.33(前日55.54)
ST.Slow(13週)　 53.32(前日53.39)

［2024年9月25日］

株探ニュース