Travis Japanが選ぶHey! Say! JUMPで1番怖いメンバーは？中村海人「勝手ながらイメージで」

◆Travis Japan、Hey! Say! JUMPメンバーをランキング

【モデルプレス=2024/09/25】Hey! Say! JUMPと、Travis Japanの吉澤閑也、七五三掛龍也、中村海人、川島如恵留が、24日放送のフジテレビ系バラエティー番組『いたジャン!』(毎週火曜24時55分〜25時25分※関東ローカル)に出演。中村が、先輩の一言に怯える場面があった。この日はTravis Japanに聞いた、Hey! Say! JUMPのエピソードをランキング形式で発表。Hey! Say! JUMPのメンバーたちが結果を聞いている様子を、吉澤、七五三掛、中村、川島が別室で見守った。その状況に七五三掛は「出演するとは聞いてないから…」とかなり戸惑っている様子。さらに川島も「マジで出るなら出る書き方変わってるよね…」と4人はオドオドしながら自分たちの回答への先輩たちの反応を見守った。

◆「おごってくれるのは?」ランキング下位のHey! Say! JUMPメンバーの反応は

◆中村海人、先輩の一言に「怖い〜!」と絶叫

「おごってくれるのは?」という質問では、1位に山田涼介、2位に有岡大貴がランクインしたが、5位と低い順位となった高木雄也(※「高」は正式には「はしごだか」)について中村は「なんか割り勘にしそうなイメージです」とイメージで回答。「はぁ…そう。ならお前とは絶対駄目だからな!」と即答した高木は「そうかそうか…もう1回名前だけ教えて?」とどうにも納得いかない様子だったため、これを別室で見た中村は「やべぇ!」と怯える状況となった。また6位以下となった中島裕翔や、「(山田に対し)『ぼくのお財布」と呼びかけているのを聞いた」と暴露された知念侑李、最下位となった伊野尾慧の3人も、自分の順位になんとも微妙な反応。この様子にTravis Japanの4人は「ちょっと怖い」「汗かいてきた」とすっかり緊張状態となった。なお高木はさらに「怖かったのは?」ランキングでも1位に。実際に怒っているのを見たわけではない、あくまでもイメージで1位となってしまったことに「おれ…?」と再び不思議そうな表情を見せた。その後Hey! Say! JUMPのスタジオに、緊張MAXの状態で訪れることとなったTravis Japanの4人。いつものTravis Japanポーズをとりながらも「すみませんでした!」と低姿勢の平謝り状態で入ってきたが、中村だけはドアの後ろに隠れなかなか入ってこず、最後に登場した。しかし顔を見せた途端、即座に高木から「お前が中村海人か!」と言われてしまったため、中村は「これ(番組に)出ないって言われてたんですよ!」「勝手ながらイメージで全部書かせていただきました」と必死に弁明。最後は高木から「マジか〜逆にご飯行こうぜ!」と誘ってもらえることにはなったものの、これまでの経緯があるため、一同ともども「怖い〜!!」と絶叫を上げていた。(modelpress編集部)情報:フジテレビ【Not Sponsored 記事】