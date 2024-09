ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は「すみっコぐらし」の総柄アートを使用した「つつ毛布」を紹介します☆

ベルメゾン「すみっコぐらし」つつ毛布

サイズ・価格:

・子ども用(約70×160cm)4,990円(税込)

・大人用(約80×210cm)5,990円(税込)

カラー:ピンク、サックス

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

足元まですっぽり包まれてぬくぬくになれる、「すみっコぐらし」のつつ毛布が登場!

「すみっコぐらし」の仲間たちが揃った「ピンク」と人気の「とかげとおかあさん」をデザインした「サックス」が展開されています。

サイズは子ども用と大人用の2サイズが用意されているので、親子で使うのもおすすめです☆

ピンク

パジャマ姿の「すみっコ」たちがプリントされた、ピンクのつつ毛布。

大人用のほか、コンパクトな子ども用もあります。

筒状なので、寝ている間に毛布を蹴飛ばして足元が冷えるのを防いでくれます☆

表地はすべすべのなめらかな素材、内側はふかふかあったかのボア素材です。

みんなでパジャマパーティーをしているようなかわいい柄で、いい夢が見られそうです☆

サックス

冷えがちな足元もすっぽり包み込んでくれる「すみっコぐらし」の筒形の毛布は、さわやかなサックスカラーも登場。

子ども部屋にもぴったりの、ファンシーな雰囲気の毛布です☆

表側は羽の生えた「とかげ」と「とかげのおかあさん」が描かれた、幸せいっぱいのデザイン。

裏側はシンプルな無地となっています。

リビングに置いて、ソファでのうたた寝用としても愛用できる、寒い季節に重宝する毛布です。

キュートな柄とふわふわ&あったかなボア素材に包まれる、「すみっコぐらし」の筒状の毛布。

「すみっコぐらし」つつ毛布は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

