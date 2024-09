サンリオキャラクター「シナモロール」の新ブランド1周年を記念した期間限定イベント「I.CINNAMOROLL(アイシナモロール) ご自愛ツアーズ」が、全国で順次開催決定!

“ご当地アイシナ”グッズも初登場する、「旅」がテーマのポップアップショップです☆

サンリオ「I.CINNAMOROLL(アイシナモロール) ご自愛ツアーズ」

スケジュール:

名古屋開催場所 :ジェイアール名古屋タカシマヤ 8階中央エスカレーター横特設会場開催期間 :2024年10月16日(水)〜10月22日(火)営業時間 :10:00〜20:00 ※営業時間は変更になる場合があります仙台開催場所 :仙台PARCO 本館6Fイベントスペース開催期間 :2024年11月22日(金)〜12月2日(月)営業時間 :10:00〜20:30 ※最終日は18:00まで ※営業時間は変更になる場合があります

※第3弾は札幌で開催予定。2025年1月以降も、全国各地で順次開催予定です。詳細はイベント特設サイトで順次発表されます

もう一つの世界で暮らす、ちょっぴり大人な「シナモロール」を描いた新ブランド「I.CINNAMOROLL(アイシナモロール)」

番組・アニメ開始から1周年を記念して、ポップアップショップ「I.CINNAMOROLL ご自愛ツアーズ」が、名古屋を皮切りに全国で順次開催されることが決定しました!

ポップアップショップのテーマは、「旅」

「シナモロール」が“ご自愛”のために世界を旅する様子を描いた、イベント描き起こしの新デザインを使用したグッズのほか、各ポップアップショップ開催地にちなんだ“ご当地”デザインのグッズなどがラインナップされます。

年内の開催予定地は名古屋・仙台・札幌の3都市で、2025年1月以降も各地で実施予定です。

また、東京・赤坂では、TBSで好評放送中の番組「シナモンと安田顕のゆるドキ☆クッキング」より、番組内で登場するキッチンを再現したフォトスポットの展示が10月5日より開始されるほか、NTTドコモのオンライン特化料金プラン「ahamo」とのコラボレーションも決定しました☆

「I.CINNAMOROLL(アイシナモロール)」販売グッズラインナップ

「旅」をテーマに、シナモンが世界を旅する様子を描き起こした新デザインを使用したオリジナルグッズのほか、各ポップアップショップ開催地先行販売として、ご当地デザインのグッズも登場します。

また、新マスコット3種の先行販売のほか、現在発売中の「シナモンと安田顕のゆるドキ☆クッキング」のグッズも販売される予定です。

会場にて販売される予定のグッズを一部紹介していきます☆

ぬいぐるみマスコット

価格:各1,980円(税込)

アロハシャツを着たり、うさぎに扮していたりと、さまざまな姿の「シナモロール」のぬいぐるみマスコット。

いっしょに旅に出たくなるかわいらしさがポイントです☆

ミニメモ帳

価格:各440円(税込)

ツアーコンダクターになった「シナモロール」のミニメモ帳。

今回のポップアップショップへ遊びに行った記念にもなるグッズです。

ボールペン

価格:660円(税込)

「I.CINNAMOROLL ご自愛ツアーズ」デザインのボールペン。

特別感のあるゴールド印刷がうれしいグッズです。

ご当地缶バッジセット

価格:各1,100円(税込)

旅を楽しむ「シナモロール」の缶バッジセット。

たくさん集めたくなるかわいらしさです☆

ご当地アクリルキーホルダー

価格:各935円(税込)

小倉トーストや牛に扮した「ご当地アイシナ」グッズ。

名産品と「シナモロール」が描かれたキーホルダーで、旅気分が味わえます。

チケットフォルダ

価格:各660円(税込)

旅に欠かせない、チケットフォルダも登場。

チケットや切符、小さなリーフレットなどの収納に便利です。

東京・赤坂「アイシナモロール番組・アニメ1周年記念展」

入場料:無料

期間:2024年9月26日(木)〜10月3日(木)、 2024年10月5日(土)〜 ※キッチンスタジオのみ展示

展示時間:11:00〜18:00

場所:TBS赤坂BLITZスタジオ(〒107-0052 東京都港区赤坂5-3-2)

※開催期間、営業時間は状況によって変更になる場合があります

※画像はイメージです

2023年10月よりTBSで放送・配信を開始した「シナモンと安田顕のゆるドキ☆クッキング」と、YouTubeアニメ「I.CINNAMOROLL Animation」が1周年!

それを記念して、番組内で「シナモロール」と安田顕さんがお料理をしているキッチンスタジオを再現したフォトスポットやパネル展示などが期間限定で東京・赤坂に登場。

この展示は入場料無料で楽しめます。

また、展示会前のブランチパークキッチンカーにてスリーブ付きテイクアウトコーヒーと人気グッズの販売も決定!

TV番組「シナモンと安田顕のゆるドキ☆クッキング」について

番組名 :「シナモンと安田顕のゆるドキ☆クッキング」

放送局 :TBS ※一部地域を除く

放送時間 :毎週土曜あさ 9時25分〜9時30分

出演者 :シナモロール、安田顕

詳細URL :https://www.tbs.co.jp/yurudoki_cooking/

※放送日時は編成の都合により変更となる場合があります

YouTubeアニメ「I.CINNAMOROLL Animation」について

アニメ名 :「I.CINNAMOROLL Animation」

プレイリストURL : https://sanrio.site/51mkz

配信日時 :毎週木曜日 17:00

※配信日時は編成の都合により変更となる場合があります

「アイシナモロール・シナモロール×ahamoモ!モ!モ!キャンペーン」

エントリー期間 :2024年10月1日(火)〜10月27日(日)

詳細URL :https://ahamo.com/special/momomo/

ahamoとのコラボレーションが決定!

初の「シナモロール」「アイシナモロール」とのコラボレーションです。

今使用しているスマホをそのままで他社からahamoに変更すると、「シナモロール・アイシナモロールのお悩み解決BOOK」がもらえるほか、抽選で限定アクリルスタンド、ミニ絵本が当たります!

美容誌「MAQUIA」の期間限定体験型イベント「マキアサロン」にて、コラボレーションを実施中!

集英社刊行の美容誌「MAQUIA」が創刊20周年を記念した、東急プラザ原宿「ハラカド」2Fのスペース「COVER」内で開催中の美容体験イベント「マキアサロン@ハラカド」にて、「I.CINNAMOROLL」とのコラボレーションを実施中です!

コラボ企画「フォトスポット マキアミラーセルフィー」

ミラーやボックス、バルーン、「I.CINNAMOROLL」のぬいぐるみなどで華やかに装飾され、美容誌ならではの世界観でセルフィー撮影ができるフォトスポットが登場します。

コラボ企画「マキアカプセルくじ」

「MAQUIA」公式Instagramアカウントをフォローし、該当する投稿に「いいね!」をすることで引くことができるカプセルくじ。

カプセルの中身は、化粧品サンプルや「I.CINNAMOROLL」との限定コラボステッカーや化粧スポンジなどとなっています。

※1日につき1人1回限り

I.CINNAMOROLL プロフィール

名前 :I.CINNAMOROLL(アイシナモロール)

決め台詞 :(自分のこと、もっと)あいしな?

公式サイト :https://i-cinnamoroll.sanrio.co.jp/

とある都市に降り立ち、いろいろあったのちに自立した「シナモロール」。

この世界で出会った甘えんぼうな友だち「ミルク」と一緒にのんびりと暮らしています。

人の目より、自分の目。

ほんとうに大切なことだけを大事にしています。

みんなに羨ましがられるキラキラした毎日じゃなくても、お昼寝したり、遊んだり、試行錯誤したり…。

「ちゃんとしなきゃ」と思っていたけど、ちょっと肩の力が抜けているくらいがちょうどいいのかも?

いつもの「シナモロール」とは異なる、大人な雰囲気の「I.CINNAMOROLL」の魅力をたっぷり満喫できるポップアップショップ。

「I.CINNAMOROLL(アイシナモロール) ご自愛ツアーズ」は、名古屋を皮切りに、2024年10月16日(水)より全国で順次開催されます☆

※内容は予告なく変更する場合があります

