【ウルリッヒ・フォン・フッテン】2025年5月 発売予定価格:31,680円

アルターは、フィギュア「ウルリッヒ・フォン・フッテン」を2025年5月に発売する。価格は31,680円。通販サイト「あみあみ」を含むあみあみ限定で予約を受け付けている。

本製品は、スマホゲーム『アズールレーン』より鉄血所属の戦艦「ウルリッヒ・フォン・フッテン」を、イラストレーター・お久しぶり氏がSNSに掲載したイラストを元に、ソファに腰掛ける姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

衣装はレザー調のツヤ感があるタイツ、裏地の鮮やかな赤がアクセントになったコートなど、豊かな質感表現で再現しており、大胆にさらされた肌の食い込み表現による柔らかそうな肉感や、引き締まったお腹の起伏も見どころとなっている。

またパーツの差し替えで表情2種とコートを脱いだ姿が再現でき、好みの組み合わせで楽しむことができる。

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約200mm 素材:PVC、ABS

