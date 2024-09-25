＜個人投資家の予想＞ 09月25日 15時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9613) ＮＴＴデータ 東証プライム
(3261) グラン 東証グロース
(4288) アズジェント 東証スタンダード
(6552) ゲームウィズ 東証スタンダード
(2180) サニーサイド 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6222) 島精機 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
(3349) コスモス薬品 東証プライム
(9235) 売れるネット 東証グロース
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9613) ＮＴＴデータ 東証プライム
(3261) グラン 東証グロース
(4288) アズジェント 東証スタンダード
(6552) ゲームウィズ 東証スタンダード
(2180) サニーサイド 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6222) 島精機 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
(3349) コスモス薬品 東証プライム
(9235) 売れるネット 東証グロース
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS