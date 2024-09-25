明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨

１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

２１：３０ 米・四半期実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

２１：３０ 米・耐久財受注

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：２０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がニューヨーク連銀主催のイベントで挨拶

２２：２５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が同連銀主催のイベントで講演

２３：００ 米・住宅販売保留指数

２３：３０ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長がニューヨーク連銀主催のイベントで講演

※日・「東京ゲームショウ２０２４」開催（２９日まで）

※米・７年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ハニーズＨＤ<2792>，ＦフォースＧ<7068>

※東証グロース上場：グロースエクスパートナーズ<244A>，ＩＮＧＳ<245A>，キッズスター<248A>

※東証グロース及び名証ネクスト上場：アスア<246A>



出所：MINKABU PRESS