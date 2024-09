クリスピー・クリーム・ドーナツのレギュラーメニューに、日本で開発された国産米粉入りミックスを使用した「Kome-Dough 黒蜜きなこ」が仲間入り!

日本ならではのおいしさを求め、国内で生地から開発された、温めて“モチ、ふわ、トロッ”の新食感が楽しめるドーナツです☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Kome-Dough 黒蜜きなこ」

販売期間:2024年11月1日(金)〜継続販売

価格:テイクアウト 313円(税込)/イートイン319円(税込)

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※催事及びKKD店舗以外の小売店を除く

2023年11月に期間限定メニューとして登場した”米粉入りドーナツ”。

日本ならではのおいしさを求め、国内で生地から開発されたドーナツです。

お米由来の自然な甘みと、モチっとした口あたりが特徴の新食感ドーナツとして、多くの方から人気を博したことを受け、レギュラーメニューとして登場することが決定!

シリーズ名を「Komeco」から「Kome-Dough」に改め新たに発売されます。

そんな「Kome-Dough」のレギュラーメニューとして初登場するのが「Kome-Dough 黒蜜きなこ」

何度でも食べたくなる味わいを追求し、お米やお餅と相性の良い、きなこと黒蜜を組み合わせたドーナツです。

国産米粉入りの生地にきなこ風味のコーティングを施し、コクのある甘さの黒蜜ソースを重ね、香ばしいきめ細かなきなこを振りかけることで、上品な味わいに仕上げられています。

電子レンジで8秒温めることで“モチ、ふわ、トロッ”とした食感と風味が引き立つ米粉入りドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツのレギュラーメニューとして2024年11月1日より発売される「Kome-Dough 黒蜜きなこ」の紹介でした☆

ダークでかわいいハロウィンモンスターが集合!クリスピー・クリーム・ドーナツ「KRISPY KREME HALLOWEEN」 ダークでかわいいハロウィンモンスターが集合!クリスピー・クリーム・ドーナツ「KRISPY KREME HALLOWEEN」 続きを見る

※一次原材料として小麦粉は使用していませんが、小麦デンプンが使用されています

※店舗により価格が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更になる場合があります

※電子レンジでの温め時間は600〜700wでの目安時間です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post モチ、ふわ、トロッ食感の国産米粉入りメニュー!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Kome-Dough 黒蜜きなこ」 appeared first on Dtimes.