²ÈÂ²¤¬°ìÆü³Ú¤·¤á¤ë¥×¡¼¥ë¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¦¥«¥é¥ª¥±ÉÕ ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ô¥£¥é¡ªHale Kotsubo

エム・シーエンタープライズが運営する、家族で楽しめるプール・サウナ・カラオケ付プライベートヴィラ「Hale Kotsubo」は、屋外プールにて通年で入れる温水ジャグジー設備を完成させるため、CAMPFIREで2024年9月30日(月)までクラウドファンディングに挑戦しています。

Hale Kotsubo

【Hale Kotsuboについて】

リゾート感あふれる街並み逗子と古都鎌倉の間に位置する「Hale Kotsubo」。

逗子マリーナから近く鎌倉のビーチや観光スポットにもアクセスがしやすい、家族や仲間と楽しくリラックスできる素敵な時間を過ごせる施設です。

賑わうエリアで観光を楽しんだあとに、1棟貸し切りのプライベートな空間でほっと一息くつろげる場所。

所在地: 〒249-0008 神奈川県逗子市小坪6-16-23

URL : https://halekotsubo.com/

【プロジェクト実施の背景】コメント

「Hale Kotsubo」は2022年6月のオープン以来、「プール」「ロウリュウサウナ」「カラオケルーム」の1棟貸し別荘という設備と都内から約60分という利便性で、お問い合わせや予約、口コミ投稿をたくさんいただき、順調に運営しています。

そのような中、ある3世代ファミリーの方より、お孫さんが泳いでいる姿を気兼ねなく目の前で眺めて成長した姿を見たい、という要望がありました。

その喜んでいただいたファミリーの笑顔が忘れられなく、“通年で入れるジャグジープール設備のある施設を完成したい”という思いが生まれ、屋外プールをアップデートすべく、工事に着手するに至りました。

ところがプール外壁とボイラー設備工事を残すのみという施工途中で資金が足りなくなり、工事は途中のままに。

何とかこの設備を完成させるため、最終工事を完成させるためクラウドファンディングに挑戦することにしました。

プールの外壁を広く構えることで、心置きなくリラックスしていただけます。

またボイラーを備え温水プールとしても稼働させることで、寒い時期でも楽しめるようになります。

