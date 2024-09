バスの接近を通知！ケイ・シー・シー「知らせるバス」

ケイ・シー・シーは、位置情報を通じてバス利用時の不安を効果的に解消するサービス「知らせるバス」をリニューアルし、新アプリをリリースしました。

ケイ・シー・シーは、位置情報を通じてバス利用時の不安を効果的に解消するサービス「知らせるバス」をリニューアルし、新アプリをリリース。

【背景】

公共交通空白地域の解消という社会課題に対しバスは有効ですが、バスを利用する際の遅延による待ち時間は利用者にとって大きなストレスとなります。

しかし、小規模な運営を行っている地域のコミュニティバスや幼稚園バス、スクールバスにとって、位置情報システムの導入はコスト面が課題となっていました。

そこで、株式会社ケイ・シー・シーは、誰でも容易かつ業界最安値(同社調べ)で導入が可能なバス位置情報サービスを提供しており、今回さらに使い易いアプリとしてリニューアルを実施しました。

このサービスは既に1,300台以上のバスで利用されており、バスの運行状況をスマホで簡単に確認でき、利用者の満足度向上が可能です。

【特徴】

<バス利用者向け機能>

●バスの現在地確認

アプリを開くだけで、バスの現在地がすぐにわかります。

●バスの接近を通知

指定したエリアにバスが来ると通知でお知らせ。

曜日、時間も指定して欲しい時だけ通知できます。

●バスのルート確認

バスの走行ルートとバス停の位置、時刻表も地図上で簡単に確認できます。

<運転手向け機能>

●位置情報の発信

発信間隔は最短5秒間隔で設定でき、限りなくリアルタイムな位置情報をお届け可能です。

●車両の運行状態

「配達中」「15分遅」など車両の様子をアイコンに表示し、利用者にバスの状態をお知らせ可能です。

●簡単スマホ操作

発信開始/停止ボタンを押すだけの簡単操作で、どなたでも使えます。

発信中も電話やメールが可能です。

<シンプルで安価>

利用者にリアルタイムの位置情報を提供可能

「知らせるバス」では特別な機材を購入する必要がなく、お手持ちのスマホにアプリを入れるだけで利用できます。

また、アプリでの位置情報公開に絞ったシンプルな機能のため、業界最安値(同社調べ)を実現しています。

安心して利用していただけるように30日間の無料トライアルIDを発行しています。

<シンプルで使いやすい画面>

「使いやすさ」を重視し、誰でも直感的に使える操作画面を採用しています。

複雑な設定や専門知識は一切不要で、バスの利用者様も運行側も、すぐに利用できるようお作りしています。

<充実のカスタマーサポート>

製品に関する問い合わせから見積り依頼、無料トライアルの申し込み、導入後のサポートまで、ワンストップで対応します。

【アプリ概要】

アプリ名 : バス位置情報サービス「知らせるバス」

リニューアル日: 2024年8月1日(木)〜

対応機種/OS : iOS、Android

価格 : 月額1,200円〜 ※台数や利用条件に応じて御見積り

詳細URL : https://www.shirasete.biz/

