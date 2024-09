極上のシルキータッチ！ユアサプライムス「プレミアムフェイクファー電気毛布」

ユアサプライムスは、2017年の発売当初から極上のシルキータッチが人気のロングセラー電気毛布、「プレミアムフェイクファー電気毛布」の新色を、2024年10月上旬より全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて順次販売を開始します。

ユアサプライムス「プレミアムフェイクファー電気毛布」

プレミアムフェイクファー電気毛布 掛/敷

型番 :YCB-PF60E

色 :(R)ボルドー、(H)グレー

JAN :(R)ボルドー 4979966448163、(H)グレー 4979966448170

サイズ :188×130cm

消費電力(50/60Hz):60 W

機能等 :温度調節可、室温センサー付き、頭寒足熱配線、

ウォッシャブル、ダニ対策モード付き

生産国 :インドネシア

希望小売価格 :11,800円(税込)

■フェイクファー電気毛布の特徴

・触り心地のよい毛足10ミリ、シルキータッチで保温性が高いフランネル素材を使用

・高級感のあるボルドーと、男性も使いやすいグレーの新色2色が登場

・弱〜強まで好みの温かさに無段階調整

・電気代は強運転でも1時間当たり約1.5円と経済的(掛/敷毛布、1kwhあたり31円で計算)

・AC電源のため、充電切れの心配なく使用できる

・毛布本体は丸洗いでき、いつでも清潔に使用できる

・ダニを高温で退治するダニ対策モード付き

■リビングでも使える電気掛/敷毛布

掛/敷毛布は寝返りをうっても冷気が入りにくい、足元までカバーできる130×188cmのたっぷりサイズ。

柔らかな素材が身体を包み込み、足元を重点的に温める頭寒足熱配線で冷えやすい足先もポカポカです。

朝方は冷え込みをキャッチし、自動的に設定より少し高めの温度に調節する「室温センサー」を搭載。

入眠からお目覚めまで快適な睡眠をサポートします。

両面ともに柔らかなシルキータッチの掛/敷毛布は毛布として使用のほか、ソファ掛けの大判のブランケットとしての使用もおすすめです。

■2024年の新色は高級感をプラス

フェイクファーシリーズは、毎年カラーをリニューアルしています。

2024年は毛布に包まれた時のなめらかな肌ざわりをより幅広い世代に楽しめるよう、上品で深みのある「ボルドー」と、シックなお部屋に調和する落ち着きのある「グレー」をラインナップに加えました。

■ダブルで安心、「ウォッシャブル」・「ダニ退治」

電気毛布はダニ対策モードを搭載。

寝具などから移動したダニを高温により退治できます。

また、コントローラーを外して手洗いまたは洗濯機で洗濯ができ、いつでも気持ちよく清潔に使えます。

