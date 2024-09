高校生が創る新たな六本木を体感！六本木商店街振興組合「NEXT六本木クロスクールフェスティバル」

六本木商店街振興組合は、2024年9月27日(金)から9月29日(日)にかけて、「NEXT六本木クロスクールフェスティバル(6フェス)」を開催します。

六本木商店街振興組合「NEXT六本木クロスクールフェスティバル」

◆イベント概要

日程:2024年9月27日(金)〜9月29日(日)

会場:港区六本木(6-2) 六本木駅から徒歩約3分(麻布消防署仮庁舎用地)

協力:東京都立六本木高等学校、広尾学園高等学校

主催:六本木商店街振興組合

共催:六本木材木町商店会

後援:港区

このイベントは、六本木アートナイトと同時開催されることを意識し、六本木のまちを次の世代へ繋ぐ新しい形のフードフェスティバルです。

今回は、広尾学園と六本木高校の生徒たちが中心となり、六本木の未来を考え、文化や時代がクロスするこのまちで新たな試みを展開します。

◆イベント内容

フードフェス:

地元飲食店による特別メニューの提供や、ケバブやタコスなどの多国籍フードが楽しめるフードブースが登場。

Tokyo Tacos ChaChaCha、アフリカンホームタッチ、モーゼスさんのケバブ、Padi’s Tokyoなど、さまざまな店舗が参加予定です。

ステージパフォーマンス:

高校生たちが考えたランダムダンスやSAKURADOLL、ROYAL NOVICE、VORTEXなどがパフォーマンスを披露。

オリジナル商品販売:

6フェスの公式キャラクター「ロビット」と「キャロック」のオリジナルグッズが登場します。

キャラキーホルダーやオリジナルTシャツ、ドリンク、クッキーなど、ここでしか手に入らない限定アイテムが多数揃っています。

◆公式SNS

最新情報は公式SNSアカウントで随時発信予定です。

