チョー・ヨンピル、10月22日に20thフルアルバムをリリース「共に感動を分かち合いたい」

チョー・ヨンピルが帰ってくる。



チョー・ヨンピルは本日(25日)0時、公式ホームページを通じて10月22日に新しいフルアルバムを発売すると知らせた。



2022年の「Road to 20 - Prelude 1」を皮切りに、昨年発売された「Road to 20 - Prelude 2」を経て、新曲を多数追加して完成した今回のフルアルバムを通じてついに長い旅程のピリオドを打つ。



チョー・ヨンピルの音楽の世界で重要な道しるべになる今回のアルバムは、前作で披露した「Moment」「Like serengeti」「Feeling Of You」「La」がそうだったように、長年鍛えてきた彼の力量に新しい好み、音楽的な挑戦精神までを盛り込んで完成した。



公式ホームページを通じてチョー・ヨンピルは「長い間準備してきた20thフルアルバムは、ファンの皆さんの変わらぬ愛と応援があったからこそ完成できました。本当に感謝しています」とし「音楽を通じて皆さんとより深く交感し、共に感動を分かち合いたいです」と伝えた。