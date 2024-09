ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2024年12月31日(火)に、一年分のパークの熱狂を1日で遊びつくし、“超元気”な新年を迎えられるスペシャル・イベント『NO LIMIT! カウントダウン 2025』を開催!

大晦日から元旦の夜まで最大26時間、パークの大人気ライドやショーを体験できる『アトラクション乗り放題』など、パークで特別な瞬間を迎えられるイベントです☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT! カウントダウン 2025』

開催日時:2024年12月31日(火)19:00〜2025年1月1日(水)21:00

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年12月31日(火)に、一年分のパークの熱狂を1日で遊びつくし、“超元気”な新年を迎えられるスペシャル・イベント『NO LIMIT! カウントダウン 2025』を開催!

カウントダウン当日は、年越しの瞬間に約4,000発の超豪華花火が打ち上がる『カウントダウン・モーメント』や、2024年のパークを彩った“超熱狂”エンターテイメントが集結した一夜限りの『スペシャル・ステージ』が実施されます。

そして大晦日から元旦の夜まで最大26時間、パークの大人気ライドやショーを体験できる『アトラクション乗り放題』など、パークで特別な瞬間を迎えられるイベントです。

さらに2024年は、1組限定!約100万円の“超豪華VIP ツアー”が新たに登場。

本プラン限定の特別な空間で、一生の思い出になる贅沢なカウントダウンを過ごすことができます。

ほかにも、様々な滞在にあわせた体験プランを豊富にラインナップ。

一夜限りのエンターテイメントが続々と登場する超興奮のカウントダウンの夜、誰もが心の底から“超熱狂”し、“ぶっとんで”“超元気”な年越し&元旦が楽しめます☆

※ このイベントには専用の入場チケット「パーティ・パス」が必要です

※一部のエリアおよびアトラクションは一時メンテナンスを行う場合があります。詳細は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトにて確認ください

カウントダウン・モーメント

開催場所:グラマシーパーク、ラグーン

開催時間:2024年12月31日(火)23:50〜2025年1月1日(水)00:05

最高に“ぶっとんで”盛り上がる、パーク中が一体となる『カウントダウン・モーメント』を実施。

新年を迎える瞬間「HAPPY NEW YEAR!」のかけ声とともに、約4,000発の豪華なパイロ(直立型花火)が華やかに打ちあがり、パーク全体が煌びやかな光に埋め尽くされます。

さらに、音楽やライティングなどド派手な演出も加わり、パーク中が超興奮!

パーク全体が一体となって“超興奮”の新年を迎えられるスペシャルな『カウントダウン・モーメント』で、年越しの瞬間を心ゆくまで騒いではしゃいで満喫できます。

スペシャル・ステージ

開催場所:グラマシーパーク

開催時間:2024年12月31日(火)19:10〜2025年1月1日(水)00:15

グラマシーパークでは、2024年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを象徴する大人気エンターテイメントを凝縮した、一夜限りの『スペシャル・ステージ』を開催。

2024年の春からスタートしたマイメロディ&クロミのキュートでロックなライブステージ『クロミ・ライブ』や、

2024年夏、ルフィの“ギア5”初登場でワンピースファンが超興奮した、圧倒的なクオリティとスケールで会場を超熱狂に巻き込むライブ・エンターテイメント・ショー『ワンピース・プレミアショー 2024』、

BTSなどを輩出する「HYBE MUSIC GROUP」の人気アーティスト楽曲とミュージックビデオにあわせ、パークの仲間たちと踊って歌って“超熱狂”できる『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』、

そして、ハロウィーンからは、不気味で楽しい世界観、かわいいと怖さの混在が魅力で大人気の“ハミクマ”が登場する、深い共感に導かれるストーリーで届けるナイトショー『ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ』、

さらに、「セサミストリート」、「スヌーピー」、「ハローキティ」、イルミネーションの「ミニオン」とパークの仲間たちも勢揃いします。

2024年、パークを盛り上げた超興奮・超熱狂のエンターテイメントが一挙に体験できる豪華なスペシャル・ショーです!

最大26時間の『アトラクション乗り放題』

2024年12月31日(火)19:00から2025年1月1日(水)21:00までの最大26時間、パーク内のライドやショーが乗り放題で体験できます。

マリオの世界が目の前に広がる大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の『マリオカート ~クッパの挑戦状~』をはじめ、

2024年エリア開業10周年を迎えた『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター TM』の大人気ライド『ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー TM』、アニメ「鬼滅の刃」の世界を全身で体感できる『鬼滅の刃 XRライド ~刀鍛冶の里を疾走せよ~』(期間限定ライド)、

2024年に新登場した、大迫力の“新次元劇場ネオディメンション・シアター”『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石ジュエル~』、

360度振り回されるジュラシック・パークのフライング・コースター『ザ・フライング・ダイナソー』など、ライドもショーも心ゆくまで楽しめます。

『アトラクション乗り放題』の“超刺激”体験の連続で、“超元気”に新年を迎えることができます。

※スーパー・ニンテンドー・ワールドはメンテナンスのため一時クローズします。メンテナンス中、アトラクションは利用できません。

※スーパー・ニンテンドー・ワールドにはエリア入場整理券が必要となります。エリア入場整理券もしくは抽選券の発券は、2024年12月31日 19:00~2025年1月1日 21:00の間で1回のみの発券となります

新登場の1組限定“超豪華VIP ツアー”をはじめ全3種類のツアーで年越しも

発売日:2024年10月1日(火)

内容:

プラン名金額(税・サ込)金額に含まれる内容NEW!【最上級ラグジュアリープラン/1 組限定】パーティ・パス+VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー特別コースメニュー(4名1組)985,000円・「パーティ・パス」4 名分・「ツアー専用 エクスプレス・パス」4 名分(カウントダウン営業時間〜1 月 1 日(水)パーククローズまで利用可能)・オフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」最上階スイートルーム「ザ・パーク・フロントルーム」宿泊(1 泊 2 日)・ラグジュアリープラン専用車によるお迎え ※・専任ガイドによるパークガイドツアー(12 月 31 日(火)・1 月 1 日(水))・1 組限定 特別鑑賞エリア(「カウントダウン・モーメント」)・1 組限定貸切 特別コースメニュー・1 組限定貸切 特別キャラクター・グリーティングパーティ・パス+VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアーコースメニュー(1F)(4名1組)328,500円※追加 1 名ごと/82,125円・「パーティ・パス」4 名分・「ツアー専用 エクスプレス・パス」4 名分・専任ガイドによるパークガイドツアー・専用鑑賞エリア(ロンバーズ・ランディング前)・専用レストランでの特別コースメニュー・特別キャラクター・グリーティングパーティ・パス+VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアービュッフェメニュー(2F)(4名1組)278,500円※追加1名ごと/69,625円・「パーティ・パス」4 名分・「ツアー専用 エクスプレス・パス」4 名分・専任ガイドによるパークガイドツアー・専用鑑賞エリア(ロンバーズ・ランディング前)・専用レストランでの特別ビュッフェメニュー・特別キャラクター・グリーティング

※「グジュアリープラン専用車によるお迎え」は、空港(関西国際空港、伊丹空港)/駅(新大阪駅をはじめ大阪市内主要駅)〜ホテルの片道送迎となります

特別な1日を過ごして心まで贅沢になるプライベート・ガイド付きツアー「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」に、4名1組限定(985,000円税込)の“超豪華VIP ツアー”「NO LIMIT! カウントダウン 2025 ~最上級ラグジュアリープラン~」が新たに登場します。

本ツアーは、ラグジュアリープランのための専用車でのお迎えからスタート。

関西エリアの主要な空港、または駅から、宿泊先のオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」まで快適な移動が提供されます。

パーク滞在中は専任ガイドが「NO LIMIT! カウントダウン 2025」を満喫できるプランをご案内、そして、今年1年を締めくくるディナーは、「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」専用レストラン「Luminant~VIP Private Lounge and Dining~」(ロンバーズ・ランディング2階)にて、パークの仲間たちが登場し、大切な人との思い出が一生残る、カウントダウンディナーを過ごすことができます。

お食事後は同レストランのバルコニーで、約4,000発の超豪華花火がパークの夜空を輝かせる「カウントダウン・モーメント」を独占!

パーク滞在後は、オフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」最上階のスイートルーム「ザ・パーク・フロントルーム」でキラキラ輝くパークの夜景を堪能できます。

贅沢に新年をお過ごしいただき、翌日も専任ガイドによるプライベート・ツアーでパークを思う存分にお楽しみいただける、最上級のカウントダウン・ツアーです。

「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」では、上記ツアーをはじめ、カウントダウン・イベント限定の豪華プランが全3種類用意されています。

パークを存分に味わえるワンランク上のプランで、大切な人と一生の思い出になるカウントダウンを楽しめます。

※画像はイメージです

『NO LIMIT! カウントダウン 2025』入場チケット「パーティ・パス」

価格:15,400円(税込)〜

スケジュール:

応募期間販売窓口年間パス(グランロイヤル)限定先行販売10月1日(火)12:00〜10月3日(木)23:59ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式WEBサイト一次抽選応募期間10月4日(金)12:00〜10月8日(火)23:59一次当選発表&購入期間・当選発表:10月18日(金)12:00・購入期間:10月18日(金)12:00〜10 月 22 日(火)23:59二次抽選応募期間10月19日(土)12:00〜10月23日(水)23:59二次当選発表&購入期間・当選発表:10月31日(木)12:00・購入期間:10月31日(木)12:00〜11月5日(火)23:59ローソンチケットプレリクエスト先行販売11月1日(金)12:00〜11月13日(水)22:00ローソンチケット(WEBサイト)一般販売11月14日(木)12:00〜・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式WEBサイト・ローソンチケット(WEB サイト)/店頭のLoppi・パートナーホテル(一部除く、宿泊者への販売のみ)・契約旅行会社(一部除く)

注意事項:

・年間パス(グランロイヤル)限定先行販売や抽選販売の詳細はユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 WEB サイトを必ずご確認ください。

・「パーティ・パス」をお持ちの方は、2024年12月31日(火)19:00 から2025年1月1日(水)の21:00(パーククローズ)まで何度でも入退場できます。

・2024年12月31日(火)有効の各種スタジオ・パス(年間パスを含む)をお持ちの方のパーク滞在可能時間は 2024 年 12 月 31 日(火)17:00 までです。

・2024年12月31日(火)17:00〜19:00 はパーク営業時間外です

・2025年1月1日(水)有効の各種スタジオ・パス(年間パスを含む)をお持ちの方は、2025年1月1日(水)2:00 から入場できます

「NO LIMIT! カウントダウン2025」の入場チケット「パーティ・パス」は、各所で抽選販売、先行販売を実施し、11月14日より一般販売となります。

チケット単体での販売に加え、さまざまな過ごし方でカウントダウンを思う存分満喫できる「特別鑑賞エリア入場券」や「ユニバーサル・エクスプレス・パス」、パーク内レストランでの「ディナー」付きチケットなど、特別体験プランを多数用意されているので、多様な楽しみ方ができます。

パークを彩った“超熱狂”エンターテイメントが一夜限りの集結!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT! カウントダウン 2025』の紹介でした。

