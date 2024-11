世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

スタジオツアー東京にとって初めてとなる、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が期間限定で開催されます☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」

開催期間:2024年11月9日(土)〜2025年1月5日(日)

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッター」初となる、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を開催。

日本初の「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は「ハリー・ポッター」が初めて体験する、映画シリーズ1作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマス・シーンを再現した特別企画です。

ワーナー ブラザース スタジオツアー ロンドンでも、人気のあるイベントの一つとして知られています。

期間中、クリスマス仕様に彩られたホグワーツ魔法魔術学校の「大広間」と、忠実に再現された24分の1サイズの「ホグワーツの模型」に雪化粧がほどこされた息を呑むほど美しい光景を演出。

スタジオツアー東京の中でも人気の高いホグワーツの「大広間」のセットには、5メートルの高さのクリスマスツリーが8本立ち並び、そのすべてに映画撮影当時と同じ手法で作られたオーナメントの数々が飾られます。

その大広間の正面奥には6メートルのひときわ目を引く大きなツリーがきらめくのも見どころです。

また、生徒たちが食事をする長いダイニングテーブルには、七面鳥や果物、ケーキやクリスマスプディングなどのイギリスの伝統的なごちそうが並び、クリスマスムードを一層盛り上げます。

ホグワーツに入学して、家族のような存在と過ごす「ハリー・ポッター」が初めて体験したきらめくクリスマス。

そんな特別な思いが詰まったシーズンの「大広間」は必見です!

また、その荘厳なたたずまいが人気の「ホグワーツ城の模型」は、一面真っ白な雪に覆われ、幻想的な雰囲気へと変身。

この繊細な粉雪も、映画撮影当時と同じように職人たちの手作業で設置されました。

まるでケーキに粉砂糖をまぶすかのように降らせたリアルな雪の細かい質感をすみずみまで観覧できるのも醍醐味です。

また、今回も2023年同様、エントランスロビーやエクステリアでも、クリスマスの雰囲気を盛り上げるライトアップを実施。

クリスマスシーズンを盛り上げる期間限定のフードも発売される予定です。

クリスマスグッズ「ジンジャーブレッド・クリスマス」シリーズ

販売店舗:スタジオツアー東京内、レイルウェイショップにて発売中

※11月9日(土)より、メインショップにて発売開始

スタジオツアー東京のクリスマスを盛りあげるグッズも数多く登場。

2024年は、「ジンジャーブレッド・クリスマス」をテーマに、幸せであたたかいクリスマスシーズンを迎えるにぴったりのグッズが多数登場します。

かわいい魔法動物や、金のスニッチ、蛙チョコレートに、お菓子でできたホグワーツ城、アイシングクッキーのツリーなどもラインナップ。

ほかにもクリスマスにしか出会えないかわいいモチーフの描かれたグッズや、「ヘドウィグ」がモチーフのあったかグッズなど、プレゼントにもぴったりなコレクションです。

※各商品の在庫には限りがあります

ヘドウィグ クリスマス セーター

価格:8,500円(税込)

サイズ:XS〜XL

「ヘドウィグ」が描かれたかわいいセーター。

肌ざわりのよい柔らかな素材感に加え「ヘドウィグ」の部分はもこもこした仕様になっており、ファンの心をくすぐる冬にぴったりのファッションアイテムです。

ハニーデュークス マグカップ 蛙チョコレートぬいぐるみ セット

価格:2,500円(税込)

サイズ:475ml/16オンス

愛らしい蛙チョコレートがひときわ目をひく、キュートなマグカップセット。

ハニーデュークスのお菓子の数々が描かれたカップは大きめサイズになっています。

自分へのご褒美にも「ハリー・ポッター」ファンの方へのプレゼントにもぴったりな、スペシャルなセットです。

大広間が『ハリー・ポッターと賢者の石』の魔法にあふれたきらめくクリスマス仕様に大変身する、日本初上陸の特別企画。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、2024年11月9日より開催です☆

