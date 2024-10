日比谷エリアにて、神秘的な空と広大な海を表現した光が日比谷の街を彩る「HIBIYA Magic Time Illumination 2024」を開催!

日比谷仲通りにてイルミネーションが実施されるほか、メイン会場となる日比谷ステップ広場には、ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海2』のツリーが登場します☆

日比谷エリア「HIBIYA Magic Time Illumination 2024」ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海2』presents HIBIYA WINTER SQUARE

開催期間:2024年11月14日(木)〜2025年2月28日(金)

場所:日比谷仲通り

東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場/6Fパークビューガーデン

実施期間:2024年11月14日(木)〜2025年2月28日(金)

※実施期間はエリアにより異なります

点灯時間:16:00〜23:00

主催:一般社団法人日比谷エリアマネジメント/東京ミッドタウン日比谷/日比谷シャンテ

開催場所:東京ミッドタウン日比谷、日比谷仲通り、日比谷シャンテの日比谷エリア全体

東京ミッドタウン日比谷が、“魔法のような瞬間”をコンセプトにした冬の日比谷を彩るイベント「HIBIYA Magic Time Illumination 2024」を開催。

2024年は日比谷ステップ広場にディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海2』とコラボレーションしたツリーが登場します。

また、日比谷仲通りのイルミネーションでは普段はなかなか目にすることのできない空の自然現象を色彩で表現し、訪れた方に非日常の体験が提供されます。

さらに、パークビューガーデンではスターが光り輝くステージをイメージした虹色のカーペットが一面に広がる期間限定イベントです☆

HIBIYA WINTER SQUARE(ヒビヤウィンタースクエア):ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海2』presents HIBIYA WINTER SQUARE

実施期間:2024年11月14日(木)〜12月25日(水)

点灯時間:16:00〜23:00 ※特別演出は10分に1度

開催場所:東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場

主催:東京ミッドタウン日比谷

協力:一般社団法人日比谷エリアマネジメント

協賛:ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海2』

2024年12月6日より全国公開される、第89回アカデミー賞、第74回ゴールデングローブ賞など数々の映画賞にノミネートされた、ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海』の続編『モアナと伝説の海2』

日比谷ステップ広場で開催するクリスマス装飾 ディズニー映画『モアナと伝説の海2』presents HIBIYA WINTER SQUAREにて、特別演出の実施が決定しました!

特別演出の楽曲には、主人公「モアナ」の日本版声優 屋比久知奈さんが歌う「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」を起用し、光と音楽で日比谷ステップ広場全体が映画の世界観で表現されます。

「HIBIYA Magic Time Illumination 2024」のメイン会場となる日比谷ステップ広場には、イベント開始から12月25日までの期間、ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海2』の世界観が表現されたイルミネーションが登場。

7本のクリスマスツリーを中心として、映画の象徴である広大な海を想起させるブルーを基調としたライトを設置。

さらに南国の植物や海の貝殻やヒトデをイメージしたオーナメントにより、まるで映画の中にいるような感覚を楽しめるフルカラーイルミネーションが広場を彩ります。

HIBIYA AREA ILLUMINATION(ヒビヤエリアイルミネーション)

ブルーモーメント

実施期間:2024年11月14日(木)〜2025年2月28日(金)

・「ブルーモーメント」2024年11月14日(木)〜12月6日(金)

・「オーロラグリーン」2024年12月7日(土)〜12月25日(水)

・「サンセットゴールド」2024年12月26日(木)〜2025年1月31日(金)

・「ピンクビーナスベルト」2025年2月1日(土)〜2月28日(金)

点灯時間:16:00〜23:00

開催場所:日比谷仲通り

主催:一般社団法人日比谷エリアマネジメント/東京ミッドタウン日比谷

東京ミッドタウン日比谷の周辺エリア・日比谷仲通りでは神秘的な空の自然現象をイルミネーションで表現。

わずかな時間だけ空が深く濃い青色に包まれる「ブルーモーメント」、

オーロラグリーン

夜空を芸術的に彩るオーロラをイメージした「オーロラグリーン」、

サンセットゴールド

太陽が沈み始めて赤やゴールドに染まる「サンセットゴールド」、

ピンクビーナスベルト

日の出前と日没直後に現れる「ピンクビーナスベルト」の4つの普段はなかなか目にすることができない現象をイメージした“空のショー”で日比谷の街を彩ります。

期間中、時期によって変化することで何度も訪れたくなるイルミネーションです。

※イルミネーションには、グリーン電力が活用されます。グリーン電力とは、住宅用太陽光発電由来の環境価値を活用して実質再エネ化するもので、環境に優しいエネルギーです。

PARK VIEW WINTER GARDEN(パークビューウィンターガーデン)

実施期間:2024年11月中旬〜2025年2月28日(金)

点灯時間:16:00〜23:00

開催場所:東京ミッドタウン日比谷6F パークビューガーデン

主催:東京ミッドタウン日比谷

芝生エリアはフルカラーイルミネーションで光り輝くステージを表現し、周囲にはスターダムを駆け上がっていくスターロードをイメージしたホワイトカラーイルミネーションが登場。

“エンターテインメントの街 日比谷”らしさのあるイルミネーションがパークビューガーデンを彩ります。

また、テラス席には、サステナブルな取り組みとして植物と共存する微生物が生命活動をする際に土や水の中で放出される電子を利用して発電し発光させる「ボタニカルライト」を使用したプランター装飾が設置されます。

“魔法のような瞬間”をコンセプトにした、神秘的な空と広大な海を表現した光が日比谷の街を彩る期間限定イベント。

メイン会場に登場するディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海2』の世界観をイメージしたイルミネーションも必見です。

日比谷エリアにて2024年11月14日より開催される「HIBIYA Magic Time Illumination 2024」の紹介でした☆

※内容は変更になる可能性があるため、来場の際は公式HPを確認ください

