40¡Ý40ÌÜÁ°¤Î¶âÅÝ±Ê¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤è¤ê10Ç¯Áá¤¤¡×¤È´Ú¹ñÊóÆ»¡¡20ºÐ¤ÎÂçÃ«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È
¡¡´Ú¹ñ£Ë£Â£Ï¥ê¡¼¥°¤Ç´Ú¹ñ¿Í½é¤Î¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë£Ë£É£Á¤Î¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¡Ê¶âÅÝ±Ê¡á£²£°¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£°¡Ë¤è¤ê¡Ö£±£°Ç¯¤âÁá¤¤¡×¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ£Í£Ì£Â¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Î¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¤â£³£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£°ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê£´»î¹ç¤ÇÂçÂæ¤Î¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤«¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥¹¡×¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Ï£²£°ºÐ¤Î»þ¤Ë¤É¤ó¤ÊµÏ¿¤òÎ©¤Æ¤¿¤«¡©¡¡²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£±£µÇ¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤òµó¤²¡Ö£·£°»î¹ç¤Ç£µËÜÎÝÂÇ¡¢£±ÅðÎÝ¤·¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤ÏÌ¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££µ£°¡½£µ£°¤ò±Û¤¨¤Æ£¶£°¡½£¶£°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö£²£°ºÐ¤Î¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÂçÃ«¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤ÇÉ¼ê¤ÊµÏ¿¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Î¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿£²£°ºÐ¤ÎµÏ¿¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡££±£°Ç¯¸å¡¢¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤É¤ó¤ÊµÏ¿¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë£±£°Ç¯¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤¬¡Ä¡£