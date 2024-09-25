“韓国で話題”バーチャルアイドル・PLAVE「GirlsAward」初パフォーマンス決定 綱啓永らの出演も解禁
【モデルプレス＝2024/09/25】2023年3月に韓国でデビューしたバーチャルアイドル・PLAVE（プレイブ）が、10月19日に千葉・幕張メッセにて開催されるファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」に出演決定。バーチャルアーティストによるパフォーマンス披露は、「GirlsAward」史上初となる。
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PLAVEは、YEJUN（イェジュン）、NOAH（ノア）、BAMBY（バンビ）、EUNHO（ウノ）、HAMIN（ハミン）からなる5人組バーチャルボーイグループ。メンバー全員が作詞・作曲・振付制作を行うセルフプロデュースグループならではの高い音楽性と歌唱力、バーチャル空間だからこそ実現できる映像美や演出も魅力の1つで、今回は初出演となる日本の大型ファッションイベントで会場を盛り上げる。
さらに「ギリハッピー」というキャッチーなワードがきっかけとなり、配信開始からわずか1ヶ月半でTikTokでの再生回数が10億回以上を突破した『Giri Giri』が話題の5人組ヒップホップユニット・KOMOREBIもアーティストとして出演決定。
また、ドラマ出演など活躍の幅を広げる人気お笑いトリオ・3時のヒロイン、注目を集める俳優・綱啓永がゲストとしてランウェイに登場することも発表された。（modelpress編集部）
日時：2024年10月19日（土）
会場：幕張メッセ9〜11ホール（住所：千葉市美浜区中瀬2-1）
テーマ：「Neo Future Lab」
＜MODEL＞
愛来（AMEFURASSHI）、アリアナさくら、安斉星来、YESEO（MADEIN）、池田美優、今森茉耶、大峰ユリホ、小川桜花（Girls2）、香川沙耶、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、貴島明日香、久間田琳加、黒瀬ひな、コトリ、小宮山莉渚、小室安未、紺野彩夏、雑賀サクラ、坂井仁香（超ときめき◆宣伝部）、 佐々木莉佳子、しゅう、白宮みずほ、鈴木愛理、鈴木瞳美（≠ME）、鈴木ゆうか、せいら、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、Taki、 谷崎早耶（≠ME）、チャイ、塚本恋乃葉、鶴嶋乃愛、鶴屋美咲（Girls2）、天翔愛、天翔天音、なえなの、永瀬莉子、中町綾、那須ほほみ、Niki、生見愛瑠、林芽亜里、原田都愛（Girls2）、土方エミリ、福山絢水、藤井サチ、藤岡舞衣、藤田ニコル、マキ、MASHIRO（MADEIN）、丸山礼、ミチ、 南りほ、宮本茉由、村上愛花、村重杏奈、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
守屋光治、中田圭祐、鈴木仁、鈴鹿央士、豊田裕大、水沢林太郎、樋之津琳太郎、稲井孝太朗、高橋璃央、安西一真、小方蒼介、栄莉弥、中塚凌空、鈴々木響、高橋大翔（※「高」は正式には「はしごだか」）、野村康太、四坂亮翔、冨永章胤、松井大奈 他
＜Seventeen MODEL＞
秋田汐梨、田鍋梨々花、平美乃理、藤村木音、広瀬まのか、上坂樹里、加藤栞、瀬戸琴楓、入江美沙希、関谷瑠紀、相羽星良、高比良由菜、秋本レイラニ、市ノ瀬アオ、森崎美月（※「崎」は正しくは「たつさき」）、葛西杏也菜、河村ここあ、佐藤不二子、石川花、月島琉衣、宮迫翠月、滝口芽里衣、林美澪、竹下優名 他
＜GUEST＞
市村優汰、草川直弥（ONE N’ ONLY）、3時のヒロイン、志賀李玖（ICEx）、綱啓永、とうあ、なこなこカップル、藤岡真威人、もーりーしゅーと、百瀬拓実、よしあき 他
＜ARTIST＞
KOMOREBI、超ときめき◆宣伝部、PLAVE、MADEIN、Ryubi Miyase、ONE N’ ONLY 他
＜OPENING ACT＞
UN1CON 他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）森香澄、田中樹 他
【Not Sponsored 記事】
◆PLAVE「GirlsAward」初出演決定
PLAVEは、YEJUN（イェジュン）、NOAH（ノア）、BAMBY（バンビ）、EUNHO（ウノ）、HAMIN（ハミン）からなる5人組バーチャルボーイグループ。メンバー全員が作詞・作曲・振付制作を行うセルフプロデュースグループならではの高い音楽性と歌唱力、バーチャル空間だからこそ実現できる映像美や演出も魅力の1つで、今回は初出演となる日本の大型ファッションイベントで会場を盛り上げる。
◆KOMOREBI・3時のヒロイン・綱啓永の出演も発表
さらに「ギリハッピー」というキャッチーなワードがきっかけとなり、配信開始からわずか1ヶ月半でTikTokでの再生回数が10億回以上を突破した『Giri Giri』が話題の5人組ヒップホップユニット・KOMOREBIもアーティストとして出演決定。
また、ドラマ出演など活躍の幅を広げる人気お笑いトリオ・3時のヒロイン、注目を集める俳優・綱啓永がゲストとしてランウェイに登場することも発表された。（modelpress編集部）
◆「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」開催概要
日時：2024年10月19日（土）
会場：幕張メッセ9〜11ホール（住所：千葉市美浜区中瀬2-1）
テーマ：「Neo Future Lab」
＜MODEL＞
愛来（AMEFURASSHI）、アリアナさくら、安斉星来、YESEO（MADEIN）、池田美優、今森茉耶、大峰ユリホ、小川桜花（Girls2）、香川沙耶、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、貴島明日香、久間田琳加、黒瀬ひな、コトリ、小宮山莉渚、小室安未、紺野彩夏、雑賀サクラ、坂井仁香（超ときめき◆宣伝部）、 佐々木莉佳子、しゅう、白宮みずほ、鈴木愛理、鈴木瞳美（≠ME）、鈴木ゆうか、せいら、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、Taki、 谷崎早耶（≠ME）、チャイ、塚本恋乃葉、鶴嶋乃愛、鶴屋美咲（Girls2）、天翔愛、天翔天音、なえなの、永瀬莉子、中町綾、那須ほほみ、Niki、生見愛瑠、林芽亜里、原田都愛（Girls2）、土方エミリ、福山絢水、藤井サチ、藤岡舞衣、藤田ニコル、マキ、MASHIRO（MADEIN）、丸山礼、ミチ、 南りほ、宮本茉由、村上愛花、村重杏奈、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
守屋光治、中田圭祐、鈴木仁、鈴鹿央士、豊田裕大、水沢林太郎、樋之津琳太郎、稲井孝太朗、高橋璃央、安西一真、小方蒼介、栄莉弥、中塚凌空、鈴々木響、高橋大翔（※「高」は正式には「はしごだか」）、野村康太、四坂亮翔、冨永章胤、松井大奈 他
＜Seventeen MODEL＞
秋田汐梨、田鍋梨々花、平美乃理、藤村木音、広瀬まのか、上坂樹里、加藤栞、瀬戸琴楓、入江美沙希、関谷瑠紀、相羽星良、高比良由菜、秋本レイラニ、市ノ瀬アオ、森崎美月（※「崎」は正しくは「たつさき」）、葛西杏也菜、河村ここあ、佐藤不二子、石川花、月島琉衣、宮迫翠月、滝口芽里衣、林美澪、竹下優名 他
＜GUEST＞
市村優汰、草川直弥（ONE N’ ONLY）、3時のヒロイン、志賀李玖（ICEx）、綱啓永、とうあ、なこなこカップル、藤岡真威人、もーりーしゅーと、百瀬拓実、よしあき 他
＜ARTIST＞
KOMOREBI、超ときめき◆宣伝部、PLAVE、MADEIN、Ryubi Miyase、ONE N’ ONLY 他
＜OPENING ACT＞
UN1CON 他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）森香澄、田中樹 他
【Not Sponsored 記事】