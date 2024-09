冷凍牛乳や「名店の味」シリーズなどより豊かなラインアップ！テクニカン「冷凍食品専門店TOMIN FROZEN」

テクニカンは、冷凍食品を通したより豊かなライフスタイルの提案の一環として「冷凍食品専門店TOMIN FROZEN(トーミンフローズン)」ECサイトをリニューアルしました。

テクニカン「冷凍食品専門店TOMIN FROZEN」

テクニカンは、冷凍食品を通したより豊かなライフスタイルの提案の一環として「冷凍食品専門店TOMIN FROZEN(トーミンフローズン)」ECサイトをリニューアル。

■「TOMIN FROZEN」ECサイトリニューアルのポイント

【ECサイト新機能】

・ポイントがついてお得に買い物

・まとめ買いで送料無料に

・記念日クーポンの発行

・レビュー投稿でポイント付与(期間限定)

・絞り込み検索ですぐに欲しい商品へ

【商品】

・オリジナル冷食ブランド「TOMINKITCHEN」シリーズの展開

・「名店の味」シリーズの展開

横浜中華街萬珍樓商品シリーズ、人形町今半「おかずすき焼」、和楽紅屋「珠洲の塩シュークリーム」、エリオ・ロカンダ・イタリアーナ「エリオ特製ラザニア」など

・冷凍牛乳「十勝オーガニック牛乳」いままでなかった牛乳の冷凍品。

特別な牛乳をいつでも味わえます。

・湯乃泉「サウナ飯シリーズ」

■リニューアル記念キャンペーン

・新規会員登録で500ポイントプレゼント

・リニューアル記念20%OFF SALE(一部商品除く)

・約50%OFFクーポン利用でお得に買えるごちそうだらけの「はじめてセット」2種

・商品レビューで50ポイントプレゼント

(SALE品は数に限りがあります)

■商品の一部を紹介

【鈴木牧場「十勝オーガニック牛乳」】

「より自然に近い酪農で健康に貢献する食べものを」というコンセプトで大切に育てられた牛たちから搾った牛乳。

オーガニック、グラスフェッド、低温殺菌、A2ミルク、牛と人に良い事ばかりで育てられた牛乳はひと味違う「自然」な味です。

価格: 800ml 2,700円(税込)

URL : https://www.tominfrozen.shop/view/item/000000000523

【萬珍樓 中華料理各種】

明治25年創業、横浜中華街の老舗「萬珍樓」。

伝統の味を家庭に再現。

自社加工場で料理人が作り上げる本物の萬珍樓の味 10種以上をラインアップ。

参考商品: 五目焼きそば 1,600円(税込)

URL : https://www.tominfrozen.shop/view/category/ct94

【人形町今半「おかずすき焼」】

人形町今半が、ご家庭で今半の味をお気軽に召し上がっていただくために厳選と試作を重ねてつくりあげた商品です。

価格: 1,620円(税込)

URL : https://www.tominfrozen.shop/view/item/000000000130?category_page_id=ct61

【TOMINKITCHEN「焼肉弁当」】

TOMINKITCHEN 牛焼肉弁当

冷凍と食材を知り尽くしたシェフが自ら炭火で肉を焼き上げる至極の焼肉弁当。

TOMINFROZENオリジナルブランド商品です。

価格: 1,300円(税込)

URL : https://www.tominfrozen.shop/view/item/000000000407?category_page_id=ct69

【東信水産「寿司種セット」】

創業70有余年の東信水産の目利きと技術を生かして、素材を厳選し最新技術を用いて凍眠凍結した逸品。

冷凍解凍品とは思えない美味しさ。

価格: 2,139円(税込)

URl : https://www.tominfrozen.shop/view/item/000000000279?category_page_id=ct72

【横浜ベーコン】

食肉事業者が大切な人の為に40年作り続けた特別なベーコンを商品化。

大手メーカーベーコンとは全く異なる味わいです。

価格: 300g 1,950円(税込)

URL : https://www.tominfrozen.shop/view/item/000000000501?category_page_id=ct75

【生しらす】

湘南しらす網元「松道丸」安心安全の無添加しらすです。

網元が凍眠した抜群鮮度の生しらすをいつでもご家庭で楽しめます。

価格: 100g 580円(税込)

URL : https://www.tominfrozen.shop/view/item/000000000487?category_page_id=ct72

【凍眠生酒】

火入れをしていない生酒を蔵元で凍眠冷凍。

搾りたて生酒がお家で楽しめます。

URL: https://www.tominfrozen.shop/view/category/ct83

【和楽紅屋「珠洲の塩シュークリーム」】

和楽紅屋 珠洲の塩シュークリーム

パティシエ辻口氏が手掛ける和スイーツブランド。

価格: 931円(税込)

URL : https://www.tominfrozen.shop/view/item/000000000261?category_page_id=ct80

【凍眠フルーツ「Fruitful*full」】

サクランボ、シャインマスカットなど6種を用意されました。

URL: https://www.tominfrozen.shop/view/category/ct82

※本リリースに掲載されている情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先等)は、発表日現在のものです。

予告なしに変更されることがあります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 冷凍牛乳や「名店の味」シリーズなどより豊かなラインアップ!テクニカン「冷凍食品専門店TOMIN FROZEN」 appeared first on Dtimes.