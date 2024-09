茨城の匠の技が集結！第44回 茨城県伝統工芸品展

茨城県伝統工芸品展実行委員会は、茨城県の伝統工芸品のPRと販路拡大を目的として、「第44回 茨城県伝統工芸品展」を2024年10月4日(金)〜6日(日)の3日間、イーアスつくばにて開催します。

第44回 茨城県伝統工芸品展

茨城県が誇る39の伝統工芸品から16社の作り手が大集合!

2024年は[友部桶製造店][駒村清明堂]の2社が初参加します!

《見どころ満載の3日間!》

・参加16社による展示販売

・本イベントだけの限定販売商品や未発表の新商品多数あり!

・職人技が目の前で見られる製作実演

・職人が直接指導するワークショップ開催

・スタンプラリー参加やアンケート回答で数量限定の素敵な粗品プレゼント

■「茨城県伝統工芸品展」について…

本イベントは、茨城県の伝統工芸品のPRと販路拡大を目的として開催しています。

職人との対話や製作体験を通じて、茨城の伝統工芸品の魅力を身近に感じられる機会です。

【開催日時】

10月4日(金)〜6日(日)の3日間 10:00〜18:00

【場所】

イーアスつくば 1階(つくば市研究学園5丁目19番地)

メインコート及びイーアスコートの2カ所開催

*最寄駅はつくばエクスプレス[研究学園駅]

【出展者(16社)】

笠間焼 ー 田中アルバ

つくばね焼 ー 陶 梅田

結城地方の桐下駄 ー 猪ノ原桐材木工所

結城桐箪笥 ー 堀江桐タンス店、桐タンスのヤマキヤ

水戸やなかの桶 ー 友部桶製造店<初参加>

石岡の桐箱 ー 高安桐工芸

いばらき組子 ー 安達建具、馬場先木工所

水海道染色村きぬの染 ー 石山友禅染研究所

常陸獅子 ー 常陸獅子彫刻伝修館

桂雛 ー 桂雛

線香 ー 駒村清明堂<初参加>、ニックン紫山堂

真壁石燈籠 ー 真壁石材協同組合

大穂のほうき ー 大穂箒協同組合(中野産業)

【ワークショップ内容】*メインコートにて実施

(1)葉っぱの形のお皿作り(陶 梅田)

粘土を整形し、葉っぱをモチーフにしたお皿作り

参加費用:1枚 1,500円(税込)〜

所要時間:約1時間

電話予約:090-9204-3918

*土日のみ開催

(2)麻の葉 組子コースター作り(安達建具)

六角形の地組に麻の葉組子を入れてコースター作り

参加費用:1個 1,500円(税込)

所要時間:約1時間

電話予約:0299-46-0205

*いずれも事前電話予約が必要です。

(当日空きがある場合 予約不要にて当日参加可能)

開催時間:(1) 10:30〜 (2) 13:30〜 (3) 16:00〜

【製作実演(5社)】*メインコートにて実施

どのような工程でものづくりがされているか製作見学ができます。

・猪ノ原桐材木工所

・桂雛

・駒村清明堂

・ニックン紫山堂

・大穂箒協同組合

主催:茨城県伝統工芸品展実行委員会

後援:茨城新聞社、毎日新聞水戸支局、読売新聞水戸支局、朝日新聞水戸総局、

産経新聞社水戸支局、東京新聞水戸支局、時事通信社水戸支局、

共同通信社水戸支局、日本経済新聞社水戸支局、

日刊工業新聞社茨城支局、LuckyFM茨城放送、NHK水戸放送局、茨城県、

茨城県教育委員会、一般社団法人茨城県観光物産協会

