キャンプ場全国100店舗展開を目指す！グランパパキャンプ「FC展開」

グランパパキャンプは、定年世代が充実した第二の人生をおくれるよう、キャンプ場運営のFC展開を開始。

【提供背景】

●終活前のT活(定年後の活動)を悩む世代が21%

総務省統計局(平成20年10月1日時点)によると、55歳から69歳までの定年前後の人口は約2,700万人で総人口の約21%を占めます。

その21%の世代間人口のほとんどが特に定年前後で人生最大の岐路に立ちます。

・60歳定年、同じ企業で定年延長すると給与が半減

・定年延長でも業務は変わらない

・昨日までの部下が上司になる

そんな不条理に悩みながら、平均寿命男性81歳女性87歳とこれからの20年以上の生き方に様々な終活の結論をだすことになります。

●グランパパでは現状6人のT活世代と整備や運営を行っている

大手百貨店の統括店長や高校の英語の先生経験者達が大活躍。

様々な経験をした懐かしい昭和時代のように、前向きな気持ちで定年後の令和を生きていくにはどのような手段があるのかを考えてみます。

・幼少から10代を生きた、貧しいながらも活力と夢に満ちた昭和時代の思い出

・ゲームやパソコンのない時代ゆえの、木々に囲まれた自然や大地の恵みを生かした“秘密基地遊び”の実現

【サービスの特徴】

●少年少女時代のワクワクした秘密基地遊びを具現化する

同社社長がまさにT活世代の62歳。

バイタリティに溢れ新しいことにチャレンジし、日々を楽しみ充実させている社長がT活の新たな人生のアイデアとしてキャンプ場運営を提案。

同社が運営する富士山麓のキャンプ場グランパパで、パーク内整備や接客対応、プロモーション、バックオフィスとの連携方法などのノウハウを学んでもらいます。

また自然豊かなパークであの頃の夢だった秘密基地遊びを味わいながらキャンプをして過ごすこともできます。

全国のT活世代を応援しながら100キャンプ場をフランチャイズ展開することが目標です。

■グランパパキャンプ アクセス情報

所在地 :〒418-0108 静岡県富士宮市猪之頭26-1

アクセス:新東名高速「新富士IC」より車で約25分

