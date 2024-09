Bluetooth経由でアプリ操作が可能！エンドレスハウザー ジャパン「Micropilot FMR43」

エンドレスハウザー ジャパンは、液体および粉体の小型タンクに対応し、Bluetooth経由でのアプリ操作が可能な高周波 80GHz/180GHzセンサ搭載の新型サニタリレーダーレベル計「Micropilot FMR43」を2024年10月1日(火)より発売します。

■製品誕生の背景

プロセスの高い安全性とメンテナンスの効率化が要求される中、非接触で製品や材料のタンク/サイロレベルを測定するニーズが高まっている。

特に医薬品・食品飲料プロセスにおいては各種規制・規格にも適合した機器の需要が高まっており、これらの要求に答える機器を開発し、発売します。

《Micropilot FMR43の主な特長》

1. 粉体・液体の小型タンクにも対応する高周波センサ

2. Bluetooth経由でのアプリ操作で簡単・安全

3. IO-link、4-20mA HARTまで幅広い出力ラインアップ

《使い方・利用シーン》

医薬品・食品飲料プロセスにおける液体および個体(粉体)のレベル測定で、プロセス内物への混入リスクを抑制したい容器や、攪拌翼があるタンク、穀物サイロなどの用途に適しています。

測定範囲が10cmからと小型のタンクにも対応します。

Bluetoothによる無線操作にも対応し、メンテナンス効率を向上させたいニーズにも最適です。

例:充填機、供給タンク、発酵槽、タンジェンシャルフローろ過システム等

