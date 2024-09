色素材への転写可能！ローランド ディー.ジー.「Direct To Filmプリンター TY-300」

ローランド ディー.ジー.は、アパレルグッズ市場で大きな注目を集めているDirect To Film(DTF)転写プリンターの新製品TY-300を発表しました。

ローランド ディー.ジー.「Direct To Filmプリンター TY-300」

製品名 :TY-300

印刷幅 :最大736mm

印刷ドット解像度:最大1,200dpi

対応インク :DTF水性顔料インク「S-PG2インク」【500mlカートリッジ】

色 :シアン(C)/マゼンタ(M)/イエロー(Y)/

ブラック(K)/ホワイト(Wh)

外形寸法/質量 :2,032(幅)×748(奥行)×1,415(高さ)mm/135kg

インターフェイス:イーサネット(100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替)

標準価格(本体)* :1,980,000円(税込価格 2,178,000円)

標準価格(インク):500ml(CMYK) 11,000円(税込価格 12,100円)

500ml(Wh) 12,000円(税込価格 13,200円)

販売目標台数 :発売後1年間で800台(国内・海外の合計台数)

発売時期 :2024年9月25日(水)より国内にて販売開始

* 本体、ソフトウェアを含む合計価格、運送・設置費別

まずは日本国内での販売をスタートし、その後全世界に展開していきます。

DTF転写プリンターは、専用のフィルムへの印刷後、ホットメルトパウダーを塗布して熱溶解すれば、あとはフィルムごと布地に重ね、熱プレスするだけのプロセスで、オリジナルTシャツやスポーツウェアなどが製作可能なソリューションです。

複雑なデザインの装飾も簡単に行うことができ、また、対応素材も綿をはじめ、ポリエステル、綿ポリ、デニム、ナイロン、レイヨンなど幅広く、濃・淡いずれの色素材への転写ができるため、いま市場で大きな注目を集めています。

TY-300は、アパレルビジネスに求められる色彩豊かで、ディテール表現に優れた高画質と、高い生産性、コストパフォーマンスを併せ持ったDTF転写プリンターのNewスタンダードモデルとして誕生しました。

新開発のプリントヘッドの採用により、写真はもちろん、細線や小文字、細かなデザインを精緻に表現します。

また、「鮮やかさ」と「自然さ」が両立する美しくリアルなグラフィックを創り出す印刷設定「True Rich Color 3」を搭載。

白インクの濃度が異なる二つのプロファイルも用意し、布地の色に合わせて最適な印刷を行います。

また、スタガー配置された2基の大型プリントヘッドにより、アパレル印刷に欠かせない白引き印刷をProductionモード毎時10.9平方メートルの高い生産性で実現。

同社推奨のDTFシェイカーオーブンも準備しており、TY-300のハイポテンシャルな性能を最大限に引き出します。

新開発のS-PG2インクは、少ないインク消費量で高品質な出力が可能なうえ、DTF方式特有のプリントヘッドのインク凝固の軽減によりクリーニング時の廃液量を削減。

さらに、常に安定して利用できるよう、メンテナンス機能も充実。

プリントヘッドのノズル抜けを防止するため、お客様の使用頻度に合わせて自動的にクリーニングを実施。

マニュアルクリーニングの際も、新しいヘッドノズルリフレッシャーツールにより、効果的なプリントヘッド面の洗浄が行えます。

また、これまで部品交換作業としてサービスマンが実施していたプリントヘッド周りのキャップ、ワイパー、ワイパークリーナー、フラッシングスポンジの交換作業が簡単にできるようになりました。

万が一に備えあらかじめ交換パーツをストックしておけば、すぐに交換ができるので、サービスマンの到着を待つ必要もなく、ダウンタイムを大幅に削減できます。

TY-300の専用インクおよびパウダーは、繊維製品の安全性を保証する国際規格であるエコテックス(R)エコパスポートの認証を受けています。

