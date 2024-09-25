¡ÖÏµ¤È¹á¿ÉÎÁ¡×¥ê¥á¥¤¥¯¤ÎÂè2´ü¤¬À©ºî·èÄê¡ª¡ÖÎ¹¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤«¤é¤Î¡×
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§Ì¤Äê
Âè2´üÀ©ºî·èÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÏµ¤È¹á¿ÉÎÁ merchant meets the wise wolf¡×Âè2´ü¤ÎÀ©ºî·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÏµ¤È¹á¿ÉÎÁ merchant meets the wise wolf¡×¤Ï¡¢»ÙÁÒÅàº½»á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÖÏµ¤È¹á¿ÉÎÁ¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡£2008Ç¯¤È2009Ç¯¤Ë°ìÅÙTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÂè2´ü¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡£2024Ç¯½Õ¤è¤ê²Æ¤Ë³Ý¤±¤ÆÂè1´ü¤¬Ï¢Â³2¥¯ー¥ëÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè2´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊüÁ÷Æü¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¸½»þÅÀ¡Ê9·î25ÆüÀµ¸áº¢¡Ë¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ËÊ»¤»¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£¥í¥ì¥ó¥¹¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Û¥í¤Î»Ñ¤ò¡¢¡ÖÎ¹¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤«¤é¤Î¡×¤È¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¶¦¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¼ã¤¹Ô¾¦¿Í¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥í¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢²ÙÇÏ¼Ö¤ò°ú¤¯°ìÆ¬¤ÎÇÏ¤òÁêËÀ¤Ë¡¢³¹¤«¤é³¹¤Ø¤È¾¦ÉÊ¤òÇä¤êÊâ¤¯Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢²«¶â¿§¤ÎÇþÈª¤¬¹¤¬¤ë¾®¤µ¤ÊÂ¼¤òË¬¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¼ª¤È¿¬Èø¤òÍ¤¹¤ëÈþ¤·¤¤¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡Ö¤ï¤Ã¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥Û¥í¡×
¼«¿È¤ò¡È¸Ïµ¡É¤È¸Æ¤Ö¥Û¥í¤Ï¡¢Ë¾÷¤ò»Ê¤ëÏµ¤Î²½¿È¤À¤Ã¤¿――¡£
Èà½÷¤Î¡Ö±ó¤¯ËÌ¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¸Î¶¿¡¦¥è¥¤¥Ä¤Î¿¹¤Øµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ë¾¤ß¤òÊ¹¤¡¢
¥í¥ì¥ó¥¹¤È¥Û¥í¤ÏËÌ¤òÌÜ»Ø¤¹¾¦Çä¤ÎÎ¹¤ÎÆ»Ï¢¤ì¤È¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¹Ô¾¦¿Í¤ÎÎ¹¤Ë¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÇÈÍð¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¹Ô¾¦¿Í¤È¡¢¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿Ïµ¤Î²½¿È¤ò¾è¤»¤¿ÇÏ¼Ö¤¬¡¢º£¡¢Áû¤¬¤·¤¯Áö¤ê»Ï¤á¤ë¡£
Âè1¥¯ー¥ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ú¡Ú¼çÂê²Î²ò¶Ø¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡ØÏµ¤È¹á¿ÉÎÁ MERCHANT MEETS THE WISE WOLF¡ÙËÜÍ½¹ð¡¿2024.04.01 25:30～ ON AIR¡Û
.Ž¡.:✽¡¦Žß- TV¥¢¥Ë¥á¡ØÏµ¤È¹á¿ÉÎÁ¡Ù2´üÀ©ºî·èÄê🍎 (@Spicy_Wolf_Prj) September 23, 2024
¡¡ 2´ü À©ºî·èÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.Ž¡.:✽¡¦Žß
¡ÖÎ¹¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤«¤é¤Î¡×
³§ÍÍ¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤🐺⸝⋆#Ïµ¤È¹á¿ÉÎÁ #spice_and_wolf pic.twitter.com/45yDHcnejt
(C)2024 »ÙÁÒÅàº½¡¦KADOKAWA¡¿¥íー¥¨¥ó¾¦¶ÈÁÈ¹ç