オリジナル原画を感じられる！HIRO YAMAGATA SPACE

■施設概要

施設名 : HIRO YAMAGATA SPACE

所在地 : 東京都港区白金台5-18-18 Barbizon18ビル 1F

OFFICIAL WEBSITE: https://www.hiro-yamagata.com/

HIRO YAMAGATA SPACE 運営事務局は、300色以上という異例の色数の多さで80年代、世界にセンセーションを巻き起こしたヒロ・ヤマガタこと、山形博導の公式ギャラリー「HIRO YAMAGATA SPACE」をオープン!

山形博導氏が日本を離れ、世界で活躍する中、カリフォルニアに拠点を移して、半世紀近くが経ちます。

カリフォルニアの自然に触れながら、日々の生活の中で感じたことを詩のように色彩で表現した、まさに“カリフォルニア抒情詩”として描き続けたオリジナル原画を、世界で唯一感じられる場所です。

【「HIRO YAMAGATA SPACE」について】

動物たちが行き交うようなカリフォルニアの広大な自然の中で、色彩の詩人が描き続けたカリフォルニア抒情詩を日本の皆様に気軽に「感じて」いただける「HIRO YAMAGATA SPACE」。

場所柄、犬の散歩の流れで、愛犬と一緒に、観覧も可能です。

また、「HIRO YAMAGATA SPACE」は、カリフォルニア抒情詩として描き続けたオリジナル原画を感じていただく事を目的としていますため、販売の予定はありません。

【山形博導氏のコメント】

「私の制作した物を愛して下さる皆様に敬意と感謝を込めて!!

私が作り得た作品は殆どが何気ない日常、普段目に留まらない事情や見過ごしてしまうものがテーマとなります。

この様な作品を、今回この白金で常時掲示できます事を心から誇りと光栄に思っています。

またどこへ逍遥し、どこに出没するかは明瞭ではありませんがどの様な事があっても、この場所は永久にヒロ・ヤマガタの場所として依存継続してゆく所存です。」

※尚、HIRO YAMAGATA SPACEの開館は不定期となります。

