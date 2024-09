宇治市・宇治商工会議所では、宇治の魅力発信とさらなる周遊観光の促進を図るため、市内の魅力ある観光名所やショップ情報を紹介する多言語対応WEBサイト「京都宇治観光マップ」を、2024年9月25日に正式にリニューアル公開しました。

多言語対応WEBサイト「京都宇治観光マップ」リニューアル

宇治市・宇治商工会議所では、宇治の魅力発信とさらなる周遊観光の促進を図るため、市内の魅力ある観光名所やショップ情報を紹介する多言語対応WEBサイト「京都宇治観光マップ」を、2024年9月25日に正式にリニューアル公開。

今回のリニューアルでは、これまでの「中宇治エリアを中心とした約80カ所のスポットの発信」から情報を大きく充実し、市内全域の212スポット(2024年9月25日時点)を紹介。

また従来の地図検索を主体とした仕様から、地図検索機能はそのままに、国内・海外観光客の方々がより操作・閲覧し易いよう、TOPページやカテゴリ別一覧ページからも、多数のスポットを容易にご覧いただけるよう、デザイン・機能面を一新しています。

■多言語対応WEBサイト「京都宇治観光マップ」概要

2015年12月に制作・公開。

日本語・英語・簡体字中文・繁体字中文に対応し、世界遺産をはじめとする社寺仏閣や観光施設、グルメやお土産、宿泊・体験サービスを提供するショップなど、魅力ある宇治市内のスポットを紹介する観光ポータルサイトです。

5つの外国語に対応した「他言語メニュー・プライスカード自動作成ツール」「接客会話シート」など【外国人観光客接客支援パッケージツール】の1つとして開発したもので、同パッケージツールは、『2018年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞 奨励賞』を受賞しています。

<京都宇治観光マップ URL> https://travel.ujicci.or.jp

■今回のリニューアルについて

・宇治市内の観光スポットを3倍近い210件超のスポットに拡充

・豊富なスポットを閲覧いただき易いようにデザインを一新、エリア・ジャンル別一覧ページ等を新設

・地図検索機能も、操作性向上のほか、「近鉄小倉駅周辺」「六地蔵周辺」など検索カテゴリを増強

・詳細情報の閲覧も行い易いよう、各スポットページに公式SNS・YouTubeへのボタン等を新設

・国内および海外観光客にストレスなく宇治観光情報を調べていただけるようページ表示速度を向上

またサイトでは、テーマごとの特集コンテンツの随時公開を今後も予定しています。

リニューアル公開とあわせて、9月25日からは新たに、以下の2つの特集を公開しました。

TOPページの特集記事リンクから見ることができます。

1) かいまみる、平安時代の宇治「へいあん探訪マップ」

2) レトロ×モダンなまちを探訪しよう「昼も夜もやっぱり小倉!」

<参考:京都宇治観光マップ スポットページ、カテゴリ一覧ページ、地図検索ページ 等>

京都宇治観光マップ(TOP・一覧・地図検索)

京都宇治観光マップ(PCスポット個別ページ)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 観光スポットの掲載数を約3倍に拡充!宇治市・宇治商工会議所「京都宇治観光マップ」 appeared first on Dtimes.