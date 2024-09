主原料は天然の海藻！ライトハウス「プロデンデンタルバイツ」

ライトハウスは、天然の海藻が主原料の犬猫用デンタルケアおやつ「プロデンデンタルバイツ」に、より美味しさを追求した“サーモン味”を10月7日(月)に発売します。

ライトハウス「プロデンデンタルバイツ」

商品名: プロデンデンタルバイツ サーモン味 犬用・猫用

価格 : 10g/330円(税込) 60g/1,650円(税込)

発売日: 2024年10月7日(月)

URL : https://www.lhouse.jp/prodenall/

■美味しさが更にパワーアップした“サーモン味”が新登場!

SNSで話題のプロデンデンタルバイツのラインアップに、“サーモン味”が10月7日(月)に新登場。

美味しさが更にパワーアップし、歯磨きが苦手な子はもちろん、選り好みの多い子にもオススメです。

■効果と手軽さがSNSで話題に!

ライトハウスの公式Instagramにて、口臭・歯垢・歯石に悩むワンちゃんを募集し、プロデンデンタルバイツの効果を3か月間試すモニターキャンペーンを実施。

モニターに参加した27匹のワンちゃんの内、26匹が「効果を実感できた」と回答しました。

中でも「口臭が全くなくなった」「口臭が軽減した」「歯垢が軽減した」等のデンタルケアとしての高い効果を実感したコメントが最も多い結果となりました。

また、「簡単」「愛犬の食いつきがいい」等、デンタルケアに対する苦手意識がなくなったとの声が多く、歯磨きが苦手な飼い主様を中心にInstagram上で話題になりました。

■4歳以上の犬猫は80%が歯周病

4歳以上の犬および猫は約80%が歯周病を発症しています(引用元:岩下直樹「伴侶動物の歯周病に関する研究」)。

歯周病は放っておくと、歯肉や歯周ポケットから細菌が浸透し、腎臓や肝臓など全身に影響を与えることが知られています。

歯周病の原因は「歯垢」、そして歯垢が固まってできる「歯石」です。

犬猫の口内で歯垢が歯石に変わるスピードは約3日といわれ、これは人間の約5倍のスピードです。

歯周病を予防するためには毎日の生活に適切なデンタルケアを取り入れ、歯垢・歯石の蓄積を防ぐ必要があります。

■7割以上の飼い主さんが「歯磨きができていない」と回答

ライトハウスの公式Instagramにて犬猫の飼い主様を対象に実施したアンケートでは、7割以上が「ペットの歯磨きができていない」と回答しました。

嫌がる・吠える・噛むなど、歯磨きに対する苦手意識がペットと飼い主のストレスとなり、愛犬・愛猫のデンタルケアを諦めている方が多く存在します。

そんな歯磨きが苦手な子や飼い主でも、毎日のおやつで手軽にデンタルケアができる商品が『プロデンデンタルバイツ』です。

■『プロデンデンタルバイツ』とは

プロデンデンタルバイツは、天然の海藻“アスコフィラムノドサム”を主原料とする安全な犬猫用デンタルおやつです。

このアスコフィラムノドサムが体の中から働きかけ、唾液の質を変化させることで愛犬と愛猫の口臭・歯垢・歯石の軽減をサポートします。

プロデンデンタルバイツは、継続的に与えることでペットのお口のお悩みに内側から働きかけ、効果をより実感できます。

■アスコフィラムノドサムとは

アスコフィラムノドサムはアイスランド、ノルウェーなど北大西洋の寒冷海域で育ったヒバマタ属科の海草です。

この海藻には、アルギン酸、フコイダン等の食物繊維だけでなく、アミノ酸やビタミン・ミネラル等、ペットの健康に必要な栄養素が豊富に含まれています。

また、免疫を活性化させる成分を含む海藻として、世界中の大学や研究機関から注目されています。

■VOHC認定を取得

VOHCとは米国の獣医歯科医師や歯科学研究者で構成されている機関で、ペット用オーラルケア製品の効果を第三者の立場で審査・認定しています。

プロデンデンタルバイツは、このVOHC認証を取得している世界でも数少ないデンタルケア製品です。

※VOHC認証を取得しているのはプロデンデンタルバイツ サーモン味 犬用のみです。

■新登場の“サーモン味”は選り好みが多い犬猫でも安心!

新たにプロデンデンタルバイツのラインアップに加わる“サーモン味”は、美味しさが更にパワーアップ!

歯磨きが苦手な子はもちろん、選り好みの多い子にもオススメです。

■Makuakeにて応援者様を募集中!

10月7日の発売に向けて、応援購入サービス『Makuake』にて応援購入者様を募集しています。

通常よりお得に購入出来る支援特典を用意。

MakuakeプロジェクトページURL: https://www.makuake.com/project/light_house_1/

