韓国の5人組グループTOMORROW X TOGETHER(以下TXT)の日本4大ドームツアー追加公演『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> ENCORE IN JAPAN』が、11月30日と12月1日に大阪・京セラドーム大阪で開催することが25日、発表された。TXTは7月10・11日の東京ドーム公演を皮切りに、京セラドーム大阪、愛知・バンテリンドームナゴヤを経て、9月14・15日の福岡・みずほPayPayドームでK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを成功させたばかり。

ツアー最終日の終演後、「2024年冬、TOMORROW X TOGETHERが約束を守りに戻ってきます。また冬に日本で会いましょう!」とのメッセージがビジョンに映し出され、追加公演をサプライズ発表していた。その追加公演として、11月30日と12月1日の京セラドーム大阪2daysを発表。TOMORROW X TOGETHERにとって、冬の日本単独公演は初となる。TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP(JP)会員先行抽選受付は、きょう25日からスタートした。■『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> ENCORE IN JAPAN』11月30日(土):大阪・京セラドーム大阪12月1日(日):大阪・京セラドーム大阪