香り立つほどリアルな作品！BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2024」

BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 2024」

BACONは、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」において、パンやスイーツのミニチュアベーカリー作品だけを集めた合同写真展&物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2024」を2024年10月25日(金)〜12月1日(日)に開催。

さらに、12月14日(土)〜1月19日(日)に名古屋ギャラリーでの巡回展も決定しました!会場毎に新作・限定グッズなど、盛り沢山のミニチュアベーカリーの祭典が幕を開けます!

■ミニチュアパン&ベーカリーイベントの祭典「ミニチュアベーカリーの世界展」とは?

20万人を動員した「ミニチュア写真の世界展」のなかでも特に人気が高いのがパンやケーキ、パイなど食べ物を中心としたミニチュア作品です。

本展では、今にも美味しそうな香りが漂ってくる、そんなベーカリー作品だけを集め、まるでミニチュアのベーカリーショップの世界へ飛び込んだかのような雰囲気を楽しめます。

また、館内はすべて撮影OKなので、様々な角度から撮影をして、自分だけの1枚を撮影・SNSに投稿できます。

■香り立つほどリアルなミニチュアパンの世界へようこそ!

本物そっくりのベーカリーアートが集結するミニチュアの祭典が幕を開ける!!

本展では、主にSNSで作品を公開する64組のクリエイターたちが一堂に会し、昨年よりもさらにスケールアップした展示と物販が実現します。

ファン待望の新作展示に加え、限定商品やここでしか手に入らない作品も多く、幅広い層から注目を集めること間違いなしです。

注目の作品は、ミニチュアアーティスト「みにまる(@minimaru_minimini)」による新作『しあわせ香るベーカリー』。

手のひらサイズのベーカリーが、まるで本物のパン屋のように、細部に至るまでリアルに再現されており、観る者を驚かせます。

また、「WHOBE(@whobe_mini)」によるパンの焼き加減をアートとして表現したユニークで新感覚な作品『トーストの焦げ色チャート』のほか、「Red Tabby(@red_tabby33)」の、隠れ家のようなパン屋をイメージした立体作品も本展初公開されるなど、さまざまなミニチュアベーカリーに特化したアート作品を見ることができます。

気になる物販は、完売必至で注目を集める「Tinys(@tinys_miniature)」が、持ち運びに便利なミニポーチ入りキーホルダーの新作を発売!また、愛らしいキョロ目ちゃんシリーズで人気の「Mm house(@mm85914)」も、新作を引っさげて登場します。

今回が初出展となる「あんぱん(@anpan_no_neko)」は、新作の「おばけねこシリーズ」を展開。

さらに、「まいにちごまふぅ(@gomahu5858)」や「GuuRe.8(@guure.8)」など、既に多くのファンを持つ人気クリエイター陣も、新作を限定発売する予定です。

■世界各国のパンをミニチュアで再現したPOP UP EVENTも同時開催!

会場内に併設される特設コーナーでは、フランスパンやイギリスパンなど世界各国のパンを精巧にミニチュアで表現した、まるで本物のパン屋のような特設ブースが登場します!人気クリエイター「EMIPAN(@emipan_pan)」や「patopatton’sbakery(@patopatton__bakery)」が本物のパン材料を使用して制作した作品をはじめ、全8組のクリエイターによるベーカリーアートが初披露されます。

世界のベーカリーシリーズの新作を一堂に集めた、ここでしか体験できない特別な展示と販売をお見逃しなく!

■本物はどっち!?本物とミニチュアを見比べる特別展示開催!

会場内では、リアルさが話題のミニチュアアートと実物のパンを並べて展示する、特別な見比べコーナーを設置します。

人気ミニチュアクリエイター「Tinys(@tinys_miniature)」「ma-yu(@ma__yuu_)」「sou_miniature(@sou_miniature_)」が手がける、驚くほど精巧なミニチュア作品が登場。

どちらが本物のパンで、どちらがミニチュアなのか、見分けがつかないほどのクオリティを体感できます。

■週末・祝日限定!ミニチュアベーカリーが作れるワークショップを開催!

講師 :cococherie (Instagram:@cococherie9)

制作物:もったいないパーツを使ったクリアポーチキーホルダー

※試作品や小さな傷やシワ等、訳ありパーツを使用します。

※見本と同じパーツがない場合もあるのでご了承ください。

参加費:4,400円

日程 :10月26日(土)、11月3日(日)

時間 :12:00〜14:00

講師 :Espoir (Instagram:@espoir804)

制作物:デニッシュパン(2種)

参加費:2,300円

日程 :10月27日(日)、11月23日(土)、11月24日(日)

時間 :11:10〜17:00

講師 :ミヤケ千夏 (Instagram:@mini_chinatsu)

制作物:フルーツパフェ

参加費:2,200円

日程 :11月2日(土)、11月4日(月)

時間 :11:30〜17:10

講師 :HARU’s Gallery (Instagram:@haru_gallery_)

制作物:小さなパンリース飾り

参加費:2,200円

日程 :11月17日(日)

時間 :11:00〜16:50

※予定ですので変更になる場合があります。

※当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

※参加費はすべて税込表記です。

■写真も撮れて!サイズも測れる!?来場者特典を先着数量限定で配布!!

本展覧会の開催を記念し、先着数量限定で、来場いただいた皆様にカッティングボード風デザインのオリジナルカードをプレゼントします!このカードは、購入されたミニチュアグッズを置いて撮影できるほか、メモリ付きなので、その場でミニチュアのサイズを測ることもできる便利なツールとなっています!

特典は無くなり次第配布終了となりますので、お早めにお越しください!

■ココでしか買うことのできない、ミニチュアベーカリーの限定グッズが登場!!

<まいにちごまふぅ>

・モンブランキーホルダー 2,200円

<GuuRe.8>

・ラッコパンブローチ、ヘアクリップ 価格未定

<kitsuneiro>

・ミニコッペ(あんホイップ)チャーム 1,760円

<みにまる>

・パンのアソートセット 価格未定

<patopatton’sbakery>

・ミニチュアパンとカップのイヤリング 2,520円

<EMIPAN>

・ウインナー目玉焼きトーストのミニチュアマグネット 1,000円

<ミヤケ千夏>

・イチジクのタルトセット 3,850円

・ホットドッグセット 3,850円

<mapu>

・うさぎのトーストアート(いちご) 価格未定

<Tinys>

・くまのザクザククッキー 1,900円

・ミニポーチ入りキーホルダー 2,300円〜

<Mm house>

・フライドポテト付きアメリカンドッグチャーム 価格未定

<petit soulagerプチ スラジェ>

・ミニチュアパンのボールペン 3,000円

・ドーナツのメニュー表フレーム 3,300円

<mh_mignonne>

・ぶたさんバーガー 価格未定

<hii mini>

・あんバタートーストセット 価格未定

・ホットドッグボックス 価格未定

<あんぱん>

・バッグチャーム 価格未定

・マグネット 価格未定

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

【企画展概要】

■東京

企画展名: ミニチュアベーカリーの世界展 2024

開催日時: 2024年10月25日(金)〜12月1日(日)

営業時間: 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日(11月4日(月)は開館、振替休日なし)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 800円/3歳以下は入場無料

出展者 : 64組

主催 : 株式会社BACON

URL : http://tgs.jp.net/event/miniature-bakery

■名古屋

企画展名: ミニチュアベーカリーの世界展 2024 in 名古屋

開催日時: 2024年12月14日(土)〜2025年1月19日(日)

営業時間: 平日11:00〜17:00、土日祝日11:00〜18:00

休館日 : 毎週月・火曜日 ※但し、1月13日(月)は開館、1月15日(水)振替休日

(12月30日(月)〜2025年1月3日(金)は年末年始で休館日)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 800円/3歳以下は入場無料

出展者 : 64組

主催 : 株式会社BACON

URL : http://tgs.jp.net/event/miniature-bakery

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

