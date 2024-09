オクトーバーフェストin東京スカイツリータウン実行委員会は、2024年9月28日(土)〜2024年10月20日(日)、東京スカイツリータウン4階スカイアリーナで「オクトーバーフェスト in 東京スカイツリータウン2024」を開催!

オクトーバーフェスト in 東京スカイツリータウン2024

【オクトーバーフェスト in 東京スカイツリータウン(R)2024】

開催期間 : 2024年9月28日(土)〜2024年10月20日(日)

※雨天決行(荒天時中止)

開催時間 : 全日 11:00〜21:00(L.O.20:30)

会場 : 東京スカイツリータウン(R)4階スカイアリーナ

入場料 : 無料

内容 : ドイツビール・グルメ飲食ブース、フォトスポット、他

主催 : オクトーバーフェストin東京スカイツリータウン(R)実行委員会

公式サイト: https://oktoberfest-tokyoskytreetown.com

オクトーバーフェストin東京スカイツリータウン実行委員会は、2024年9月28日(土)〜2024年10月20日(日)、東京スカイツリータウン4階スカイアリーナで「オクトーバーフェスト in 東京スカイツリータウン2024」を開催します。

本場ドイツの伝統的な「オクトーバーフェスト」と日本の美しい秋の風情を融合した特別なビールイベントです。

ドイツビールをはじめ、30種類の豊富なビールや、日本ならではの貴重な日本酒、ウイスキーも楽しめる贅沢な内容。

会場では、和のテイストを取り入れた美しい空間が広がり、野点傘(のだてがさ)の下でビールを楽しめる特別な演出が楽しめます。

ビールは、ミュンヘンのオクトーバーフェスト公式醸造所である「HOFBRA(※)U(ホフブロイ)」※代替文字:本来Aの上に¨(ウムラウト)「SPATEN(シュパーテン)」「PAULANER(パウラーナー)」の定番から、軽やかなフルーツビールまで、多彩なラインナップが揃っています。

また、約1メートルの高さを誇るヤードグラスでの提供もあり、迫力のある飲み方で特別な体験が出来ます。

さらに、ビールだけでなく、日本の伝統文化を感じさせる貴重な日本酒やウイスキーも楽しめる贅沢なメニューが楽しめます。

ビールにぴったりのドイツ料理が勢ぞろい。

ジューシーなソーセージ、サクサクのフライドポテト、山盛りのムール貝に生ハムチーズ、香ばしいプレッツェル、さらに、目玉となるのは、約30cmの見た目にも楽しいぐるぐるソーセージ。

ビールとの相性抜群で、食べ応えのある一皿です。

アルコールが苦手な方にはノンアルコールビール、お子様に大人気のロングチュロスも。

ノンアルコールドリンクやソフトドリンクも充実していて、テーマパークのように誰もが楽しめるイベントです。

東京スカイツリーを見上げながら味わうビールは、格別の一杯です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドイツビール&料理が勢ぞろい!オクトーバーフェスト in 東京スカイツリータウン2024 appeared first on Dtimes.