2季連続で胸スポンサーなしでシーズン序盤を戦っているチェルシーは新たなスポンサー探しに尽力している。



『Sky Sports』によると、チェルシーはカタール航空と他の大手航空会社2社とユニフォームの胸スポンサーの契約について交渉中だという。



チェルシーは2020年の夏から『Three』と胸スポンサー契約を結んでいたが、2023年夏に契約満了になると、昨季は胸スポンサーなしで開幕を迎えることに。2023年9月にカリフォルニア州サンフランシスコのスポーツテクノロジー企業『Infinite Athlete』と新たに胸スポンサー契約を結んだチェルシーは、4000万ポンドの契約金で2024年5月までの短期契約を締結。契約期間を延ばして今季開幕前のプレシーズンツアー中までは胸スポンサー契約を締結していたが、チェルシーは『Infinite Athlete』と新契約は結ばないことを決断。2季連続で胸スポンサーなしで開幕を迎えることとなり、現在は新たなスポンサー探しに奔走する形となっていた。





Chelsea are in talks with Qatar Airways and two other major airlines about a front-of-shirt sponsorship deal pic.twitter.com/dfgd1h7sne