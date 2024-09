元フランス代表の31歳DFは選手キャリアを終える可能性がある。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、セリエAのコモに所属する元フランス代表の31歳DFラファエル・ヴァランは現役引退を検討しているという。



レアル・マドリード時代にチャンピオンズリーグ4回、ラ・リーガ3回をはじめ、数々のメジャータイトルを総なめしてきたヴァラン。2018年のロシアワールドカップでは主力として優勝に貢献するなどかつては世界最高峰のセンターバックとして名を馳せていた。





After his recent serious injury, Raphael Varane is considering to retire from professional football.



He’s about to terminate his contract at Como, as Le Parisies reports. pic.twitter.com/hfcDZTsrxj