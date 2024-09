太田 茂登壇！船井総研ロジ「事故削減セミナー」

船井総研ロジは、「事故がなくならない」「安全教育の体制を構築したい」「最新の安全機器を知りたい」という経営者の方々を対象にした「事故削減セミナー」を2024年10月3日(木)13時〜オンラインで開催します。

船井総研ロジ「事故削減セミナー」

交通事故ゼロ社会の実現と、全ての人が安心して移動できる社会の構築を目指して、脳トレで運転技術を向上させる取り組みや、最新のAI機器を紹介します。

■開催概要

日時 : 2024年10月3日(木)13時〜

形式 : Zoomウェビナー

お申し込み先: https://forms.gle/WEULWCttDbEvntkQ8

第一部 講座「眼から安全運転、脳から安全運転」

講師 仙台放送 ニュービジネス事業部 部長 太田 茂

第二部 講座「効率的かつ効果的な安全教育の実践方法 〜ドライバー教育におけるAI活用を徹底解説〜」

講師 船井総研ロジ株式会社

物流ビジネスコンサルティング部 コンサルタント 山口 哲也

司会進行 株式会社仙台放送 アナウンサー 高橋咲良

